Florencio Varela: un amigo encontró el cuerpo de un hombre sin vida dentro de una casa del barrio

Un hombre de 43 años fue hallado sin vida dentro de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 1141 entre 1130 y 1130 A de Florencio Varela durante la jornada del domingo. El cuerpo fue descubierto por un amigo que le había prestado la casa y que llevaba varios días sin tener noticias de él.

La víctima fue identificada como Guillermo Montagnoli, quien padecía epilepsia. Según indicaron fuentes policiales a Infosur, el hallazgo fue realizado por su amigo, de 38 años, propietario de la vivienda, quien al no tener contacto desde el viernes 3 de abril decidió acercarse al lugar. Al ingresar, encontró el cuerpo tendido sobre la cama.

Personal policial de la Comisaría 6ª de Florencio Varela se constituyó en el lugar y constató que no había signos de violencia ni en el cuerpo ni en el interior de la finca. Médicos del SAME, se hicieron presentes y certificaron el óbito.

Todo indica que el hombre habría fallecido como consecuencia de su enfermedad preexistente, aunque la causa de muerte será determinada en el marco de la investigación judicial en curso.

El caso quedó a cargo del doctor Pagliuca de la UFIyJ N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, quien dispuso la carátula de averiguación de causales de muerte y ordenó las diligencias correspondientes. El procedimiento estuvo a cargo del comisario mayor Fernando Barrientos, jefe departamental de Florencio Varela.