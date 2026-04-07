Madrugada de miedo en Florencio Varela: una banda armada sorprendió a una familia mientras dormía

Una banda armada protagonizó una violenta entradera en Florencio Varela y volvió a poner en foco la inseguridad en el distrito, en un hecho ocurrido durante la madrugada.

Según pudo saber Infosur, el episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre Ruta 53, a la altura del kilómetro 14.898, donde al menos seis delincuentes encapuchados irrumpieron mientras un hombre de 61 años y su hijo de 14 dormían.

Según fuentes del caso, los asaltantes ingresaron de manera sorpresiva y, bajo amenaza con armas, redujeron a las víctimas y las maniataron utilizando cables.

Otra entradera en Florencio Varela

De acuerdo a la denuncia, la banda actuó de forma organizada y rápida, sin dejar margen de reacción. Los delincuentes permanecieron en el interior de la vivienda el tiempo necesario para concretar el robo y luego escaparon.

Si bien no se registraron personas heridas, la entradera en Florencio Varela generó fuerte preocupación en la zona por la modalidad delictiva.

Investigación y búsqueda de los delincuentes

Tras el hecho, intervino la fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor para avanzar en la investigación.

En paralelo, personal policial trabaja en la búsqueda de los integrantes de la banda que protagonizó la entradera en Florencio Varela.

El caso se suma a otros hechos de inseguridad en Varela, donde vecinos advierten por el accionar de grupos organizados en robos a viviendas.

Este nuevo hecho de inseguridad en Florencio Varela refuerza la preocupación por las entraderas y el accionar de bandas armadas en el distrito, una modalidad que se repite en distintos puntos del conurbano.