Un caso para Dr. House pero en el hospital El Cruce: el camino de una adolescente hasta el diagnóstico que le cambió la vida

La doctora Lisa Sanders hace diagnósticos de enfermedades raras y misteriosas en una serie documental basada en su columna del dominical del New York Times. La doctora de la Universidad de Yale y periodista del New York Times Lisa Sanders fue asesora de la serie “House”.

Lejos de las poderosas trasnacionales como Netflix o destacados diarios a nivel mundial, la historia de una adolescente de 14 años y el trabajo de un equipo de profesional de la salud del Hospital El Cruce de Florencio Varela, no deja de ser espectacular.Y adorable.

“Ella empezaba a comer y no podía tragar bien, comía muy poco y nadie nos sabía decir qué tenía. Poco a poco se fue encerrando, ya no salía con sus amigos porque no podía comer en ninguna fiesta o reunión que la invitaban, lo único que podía hacer era tomar líquido. Pasamos por un montón de médicos hasta que le hicieron una seriada y en ese momento le diagnosticaron acalasia”, explicó la madre de la paciente.

La acalasia esofágica o simplemente acalasia es una enfermedad en la cual el esófago se encuentra inhabilitado para llevar el alimento hacia el estómago.

La Dra. Rosa Ramos a cargo del equipo de esófago del HEC explicó, “el principal problema de la acalasia es la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior es decir el anillo que une el esófago y el estómago. Se abre cuando el paciente come y se cierra cuando deja de hacerlo. En estos pacientes hay una alteración de la neurotransmisión entonces no relaja cuando el paciente come y queda en el esófago y no pasa al estómago. Y la segunda alteración es la ausencia de movimiento de la pared del esófago”, sostuvo la Dra. Ramos.