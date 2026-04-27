Triple crimen en Florencio Varela: liberan al «Señor Jota»

Un giro inesperado sacudió una de las causas más estremecedoras del conurbano. La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias «Señor J» el ciudadano peruano señalado como presunto autor intelectual del triple crimen de tres jóvenes ocurrido en 2025 en Florencio Varela.

El fallo, firmado por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, sostiene que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para acreditar su responsabilidad en el triple crimen en Florencio Varela.

Según la resolución, de más de 50 páginas, los únicos elementos que lo vinculaban eran el testimonio de un testigo de identidad reservada y el señalamiento de otra imputada, que no logró ubicarlo directamente en la escena ni en la planificación del crimen.

Además, los camaristas remarcaron un dato clave: al momento de los asesinatos, el acusado se encontraba detenido en el marco de un proceso de extradición, lo que debilita la hipótesis de que haya actuado como organizador del hecho.

Con estos argumentos, la Cámara revocó el procesamiento que pesaba sobre él y ordenó dictar la falta de mérito, una figura que no implica absolución pero deja la investigación abierta a la incorporación de nuevas pruebas.

A pesar de esta resolución, el hombre continuará detenido por otra causa federal vinculada a un pedido de extradición desde Perú.

LOS QUE SIGUEN PRESOS POR EL TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA

Mientras tanto, la Justicia confirmó los procesamientos de otros seis imputados por los asesinatos, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes seguirán detenidos.

QUIÉN ES EL “SEÑOR JOTA”

Joseph Freyser Cubas Zavaleta tiene 31 años y nació en Trujillo, Perú. Fue detenido en agosto de 2025 en Argentina a partir de un pedido de captura internacional y enfrenta un proceso de extradición por una causa vinculada al narcotráfico.

En la investigación por el triple crimen, fue señalado como supuesto líder de una organización criminal, aunque siempre negó cualquier vinculación con los hechos.

Durante su declaración indagatoria, sostuvo que no conoce a los otros imputados ni a las zonas mencionadas en la causa, y rechazó las acusaciones en su contra.

EL TRIPLE CRIMEN

El caso conmocionó al conurbano por su brutalidad. Las víctimas fueron tres jóvenes: Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Las tres habían salido de La Matanza con la promesa de participar en un evento pago, pero días después sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Las autopsias revelaron un cuadro de extrema violencia: torturas, golpes y asesinatos que todavía hoy generan impacto en la investigación.