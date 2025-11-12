Triple crimen en Florencio Varela: la causa pasa a la Justicia Federal y se afianza la trama narco

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, uno de los crímenes más conmocionantes del año, dio un giro decisivo: el caso pasará oficialmente a la Justicia Federal, luego de que se confirmara la posible conexión con una red narco.

El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, aceptó la competencia y reclamó el expediente completo, el material secuestrado y los informes sobre las intervenciones telefónicas activas. La decisión fue tomada junto al secretario Ignacio Calvi, tras el cierre de la etapa inicial que llevaba adelante la UFI de Homicidios de La Matanza.

De esta manera, la Justicia Federal asumirá toda la investigación sobre el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, jóvenes torturadas y asesinadas en el marco de una presunta disputa narco que impactó de lleno en la sociedad argentina.

“Es una causa que atraviesa fronteras”, aseguró una fuente judicial consultada por Infosur Diario. “Hay conexiones con una estructura transnacional dedicada al tráfico de drogas que operaba desde el Bajo Flores con ramificaciones hacia Perú y Paraguay”.

Una red con base en el Bajo Flores

El expediente, que ya tiene 11 detenidos y tres prófugos, apunta al presunto cabecilla conocido como “El Abuelo”, supuesto jefe de una organización que controlaba el menudeo en distintos puntos del conurbano sur.

Los tres prófugos, todos de nacionalidad peruana, fueron identificados como Alex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, este último tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, actualmente detenido en Perú y en trámite de extradición hacia la Argentina.

El magistrado Rodríguez decidió no dividir el expediente entre el fuero federal y el provincial, sino mantener el control integral para avanzar sobre las ramificaciones del entramado narco.

Mientras tanto, el secretario Calvi coordina reuniones con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, para garantizar una transición “ordenada y conjunta” entre ambas jurisdicciones.

Un país que sigue pidiendo justicia

El triple crimen generó una ola de indignación social. En redes, los usuarios volvieron a exigir “respuestas concretas” ante la brutalidad de los hechos y la demora en las detenciones.

Familiares y organizaciones feministas preparan nuevas marchas para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, tres nombres que se transformaron en emblema del reclamo contra la impunidad.

“Esto no puede quedar en la nada. No fueron solo tres chicas, fueron tres vidas destrozadas por una red de poder que sigue funcionando”, expresó una vecina de mayol en diálogo con Infosur Diario.

La causa ahora entra en una etapa clave. Con la intervención federal, se espera que la investigación revele la dimensión real de la estructura criminal detrás de los asesinatos que conmovieron a todo el país.