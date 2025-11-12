Kicillof y Watson inauguraron un centro de salud modelo en Florencio Varela: “Esto es el Estado presente”

En una mañana cargada de emoción y orgullo local, este martes el gobernador Axel Kicillof y el intendente Andrés Watson encabezaron la inauguración del Centro de Atención Integral de Rehabilitación (CIR) de Florencio Varela, una obra que promete marcar un antes y un después en la atención de personas con discapacidad en la región.

“Estos consultorios representan el funcionamiento permanente del sistema de salud”, afirmó Kicillof durante su discurso, destacando que el nuevo espacio “forma parte de una política sanitaria que no se limita a atender emergencias, sino que busca prevenir y acompañar de forma continua”.

El gobernador aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo del intendente Watson:

“El parque industrial de Florencio Varela es una metáfora de lo que pasa en la Argentina: después del abandono, volvió a crecer. Hoy hay 60 empresas donde antes había cinco. Varela tiene una potencia industrial y social enorme”.

El nuevo CIR, ubicado sobre avenida Novak y El Overo, completa el polo sanitario que integran el Hospital Modular y la Unidad de Pronta Atención (UPA). Cuenta con gimnasio, pileta climatizada, SUM, siete consultorios y un equipo interdisciplinario de profesionales que brindarán tratamientos neuromusculares, pulmonares y cardiovasculares.

Watson recordó que el edificio había quedado inconcluso por decisión del presidente Javier Milei, cuando tenía un 40% de avance:

“Fue un sueño cumplido. Con financiamiento municipal completamos el 100% de una obra abandonada por la Nación. Este lugar simboliza la decisión de cuidar a cada vecino y vecina”.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que se trata del tercer centro de alta complejidad de este tipo en toda la Provincia y calificó la inauguración como “un cambio histórico para la salud pública bonaerense”.

Entre los presentes también se encontraban el diputado nacional Daniel Gollán, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, el director del Hospital “Mi Pueblo”, Rubén Trepichio, y representantes del ámbito sanitario, educativo y comunitario.

Los vecinos celebraron la apertura del nuevo centro. Valentina Domínguez, de Villa Vatteone, dijo a Infosur:

“Acceder a rehabilitación es muy difícil y costoso. Esto es una mejora enorme para Varela”.

Mientras que Edith Santana, de Santa Rosa, agregó:

“Mi hijo tuvo una lesión ligamentaria y tuvimos que viajar meses para hacer las terapias. Contar con un lugar así en el barrio es una bendición”.

Con horario de atención de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, el CIR se posiciona como una referencia sanitaria regional, reafirmando la política provincial de fortalecer el sistema público de salud con presencia territorial y una mirada inclusiva.