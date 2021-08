Seguro automotriz: ¿La aseguradora se hace responsable en el caso de colisionar con un miembro de mi familia?

Conoce esta y otras situaciones en las que la compañía de seguro podria no cumplir con la cobertura contratada.

La respuesta rápida, es no, la aseguradora no se responsabiliza en el caso de sufrir un siniestro con algún miembro de la familia. A decir verdad, es una de las primeras cláusulas que se estipulan en el contrato de las compañías de seguros. Y pese que a podria parecer ilegal, resulta ser precisamente algo coherente, dado que la misma procede de forma preventiva.

Es por ello que, una cobertura cuya póliza podríamos extender para considerar otro estilo de situaciones, ante lo que normalmente no corresponde a un seguro tradicional, es el caso, de las colisiones entre integrantes de la familia por ejemplo. Una circunstancia e incidente que abordaremos en profundidad gracias a la cooperación de los especialistas de ComparaEncasa, el sitio de comparaciones online que brinda las mejores cotizaciones gracias a sus filtros de búsqueda inteligente, posibilitando ahorrar hasta un 40% en el seguro del vehículo al escoger entre las ofertas que ofrecen las principales compañías del país.

Como bien mencionamos, la aseguradora no se hará cargo de ser llegar a producirse una colisión entre familiares, lo cual se debe ante la probabilidad de fraude. Es decir, hipotéticamente hablando, ambos miembros de la familia podrían haber estado de acuerdo para engañar a la compañía y simular una colisión con el propósito de cobrar el seguro.

Es por ello que, mayormente todas las aseguradoras estipulan un límite de consanguinidad, es decir, un parentesco entre el conductor y el otro automovilista involucrado, más concretamente hasta el tercer nivel de familiaridad.

Lo cual significa que bien sea el padre, la madre, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos e incluso primos que se encuentren involucrados en la colisión, se anula inmediatamente toda posibilidad de obtener la compensación acordada por la póliza.

De todas maneras, también existe la posibilidad de que llegue a suceder sin la intención de realizar ningún tipo de fraude o estafa hacia la aseguradora. En esta situación, solo queda presentar el reclamo e inclusive llevarlo a un tribunal.

Asimismo, muchas compañías de seguro llegan a dudar de esta clase de eventualidades cuando sucede entre vecinos, amigos, compañeros del trabajo o cualquier otro conductor que tenga alguna clase de conexión con el asegurado, pese a que no sea un miembro de la familia.

Entre otras cosas, al margen de las colisiones entre miembros de la familia, existen otras situaciones en las que la aseguradora puede anular la póliza. Inclusive en el caso de contar con una cobertura total, motivo suficiente para comprender más acerca de ellas.

Conducir incorrectamente fuera del camino

Si bien no es algo concreto, algunas compañías podrían hacerse responsables, aun así, no es algo que ocurra con normalidad. Puesto que, la mayor parte no brinda asistencia, al igual que no se responsabiliza por los destrozos originados en el caso de conducir fuera de los límites establecidos. Incluso, de encontrarse en el campo, y el coche se incendia, son pocas las posibilidades de que la aseguradora pague el resarcimiento estipulado.

Alterar o “tunear” el vehículo sin haberlo notificado a la compañía

En el caso de modificar el automóvil, ya sea el tamaño, peso o pisada de los neumáticos, entre otros componente con el propósito de “tunearlo”, y esto no es transmitido a la aseguradora, la misma tiene todo el derecho legal de negarse a cumplir con la cobertura en el caso de que sufra un accidente, alegando que no es el vehículo por el cual se contrató el servicio. Inclusive también en los daños y lesiones que pueda sufrir el otro coche y conductor involucrado.