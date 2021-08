Conoce el par de New Balance más buscado en internet

Up Next

Es importante mencionar, que este modelo de New Balance se enfoca en su apariencia retro y estiloso, por lo que es una obra de arte contemporánea, en donde sumado a la perdurabilidad y el confort, hacen honor a sus más de 30 años de legado, ofreciendo un diseño limpio, eterno, y con la silueta tradicional de los 80’ junto a su icónica “N” bordada en los lados.

Simples de combinar, como bien mencionamos el par es la actualización del modelo que se presentó en el 88’. Por lo que, si desea un calzado todoterreno, resistente, sofisticado y que pueda llevar en toda ocasión, las New Balance 574, son los sneakers perfectos gracias a su versatilidad. Luciendo bien con jeans, o chinos, permitiendo estar en modo sport y al mismo tiempo con el estilo ideal para salir a almorzar sin olvidarse de la comodidad.

Incorporando una sólida suela de caucho, junto a un empeine tejido, las New Balance 574 resultan ser la mejor manera de probar y reflejar, confiabilidad, fortaleza y confort al momento de llevarlas. Las mismas son desarrolladas en base a cuero y un revestimiento sintético de la mejor calidad, en donde, si bien el ancho del modelo resulta ser el habitual, su sistema de cierre de cordones garantiza y asegura optimizar el agarre adaptándose al pie.

Ahora bien, el par de NEW BALANCE , si bien ha logrado conseguir tremendo hito, naturalmente se ha transformado en el modelo más trascendental y estiloso de la temporada, gracias a su perfil deportivo inspirado en un diseño antiguo, marcando un punto y aparte en la semblanza de la moda, preferencias y de la propia empresa de indumentaria y calzado sport.

Un claro ejemplo de calzado que fusiona diseño y comodidad, es la New Balance 574 , la cual resulta ser uno de los sneaker más vendidos de la firma, con una valoración de 4.5/5. Por lo que, sí existe un dato incuestionable capaz de engrandecer un par deportivo como los más relevantes del momento, es saber que su modelo fue el más buscado en los motores de búsqueda de Google.

Claramente el par, es la zapatilla preferida de todo aquellos que desean comodidad, así como también el estilo necesario para hacer frente al día a día. Es por ello, que el calzado ya no es solamente un elemento deportivo, sino que se convirtió en un accesorio que más allá de completar un outfits, también es la base que permite crear un look más casual, y que funcione en toda clase de ámbitos, ya sea pasear, trabajar o una reunión con amigos. De modo que, es un ingrediente que sin lugar a dudas posibilita combinarse con cualquier estilo.

