Sacerdote, ¿yo?’: la duda que crece entre jóvenes

Desde Quilmes hasta Florencio Varela y Berazategui, jóvenes se animan a frenar y preguntarse por su futuro en un espacio de búsqueda personal.

No todos llegan por lo mismo. Algunos vienen con preguntas. Otros, con certezas a medias. Y hay quienes simplemente sienten que algo no termina de encajar en el camino que vienen recorriendo.

En Quilmes, esa inquietud empezó a tomar forma en un espacio concreto: el encuentro vocacional “Sacerdote, ¿yo?”, una propuesta que reúne a jóvenes de distintos puntos del sur del conurbano, desde Florencio Varela hasta Berazategui.

La pregunta es simple, pero pesa: ¿qué quiero hacer con mi vida?

Un encuentro vocacional en Quilmes que convoca al sur

La cita es en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, pero lo que ocurre ahí trasciende el lugar. Entre mates, charlas y momentos de silencio, empiezan a aparecer dudas que muchas veces quedan postergadas por la rutina o la presión de decidir rápido.

No todos llegan pensando en ser sacerdotes. Para muchos, es la primera vez que se permiten frenar y mirar su propio futuro sin respuestas apuradas.

Hay historias distintas. Jóvenes que participan en parroquias, otros que vienen de colegios religiosos, y también quienes llegan simplemente porque alguien les habló del espacio.

Nadie está obligado a nada.

Solo a preguntarse.

“¿Y si Dios me está llamando?” es la consigna que atraviesa los encuentros, pero también funciona como disparador de algo más profundo: una búsqueda personal en tiempos donde todo parece urgente.

Jóvenes de Varela y Berazategui también participan

Los encuentros se realizarán los últimos domingos de mayo, junio y julio y están destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran explorar su vocación en un ámbito de acompañamiento.

En un contexto donde elegir rápido parece la única opción, hay quienes prefieren hacer una pausa.

Escuchar.

Y animarse a una pregunta que no siempre tiene una respuesta inmediata.

En el sur del conurbano, entre Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, algunos jóvenes ya empezaron a hacerlo.