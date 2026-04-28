Shopping Fest llega a Quilmes con promos y premios

El movimiento en los centros comerciales del sur del conurbano suma un nuevo capítulo. El Nuevo Quilmes Plaza, ubicado en Don Bosco, será parte de la primera edición del Shopping Fest 2026, una iniciativa nacional que busca volver a poner en escena la experiencia de compra presencial frente al avance del comercio digital.

El evento, impulsado por la Cámara Argentina de Shopping Centers, se desarrollará los días 8, 9 y 10 de mayo bajo el lema “Hay cosas que solo se viven en persona”, con propuestas simultáneas en distintos puntos del país.

En ese contexto, el centro comercial de Quilmes se prepara para tres jornadas con promociones especiales, actividades abiertas y sorteos que apuntan a atraer tanto a clientes habituales como a nuevos visitantes.

Un polo comercial en crecimiento

El Nuevo Quilmes Plaza, inaugurado hace cuatro años, se consolidó como uno de los principales espacios comerciales a cielo abierto de la zona sur. Con más de 50 locales, combina servicios, gastronomía, salud, deporte y entretenimiento en un mismo predio.

Ubicado sobre la avenida Caseros, en Don Bosco, su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y la conectividad con transporte público lo posicionan como un punto estratégico para el movimiento comercial en el distrito.

Descuentos, actividades y premios

Durante el Shopping Fest, los locales adheridos ofrecerán promociones en productos y servicios seleccionados, con beneficios según los distintos medios de pago.

Pero la apuesta no se limita a las ventas. El evento incluirá una agenda de actividades abiertas con clases y talleres —desde pilates hasta cerámica— además de propuestas recreativas e interactivas para distintos públicos.

Quienes realicen compras durante esas jornadas podrán acceder a premios y promociones exclusivas. Además, presentando el ticket y completando una encuesta de satisfacción, participarán de sorteos que incluyen órdenes de compra, membresías y otros beneficios.

Volver a la experiencia presencial

En un contexto donde el comercio online creció con fuerza en los últimos años, la iniciativa apunta a recuperar el valor del encuentro físico, la recorrida y la experiencia compartida en los espacios comerciales.

El Shopping Fest aparece así como una apuesta del sector para reactivar el consumo y reforzar el rol de los shoppings como puntos de interacción social, más allá de la compra.

En Quilmes, la expectativa está puesta en que estas tres jornadas marquen un fuerte movimiento en uno de los polos comerciales más dinámicos del distrito.