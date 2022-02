Recordaran a la docente Natalia López a diez años de su femicidio

Días atrás, Suteba Quilmes e integrantes de la Comisión Organizadora del acto por los diez años del femicidio de Natalia López brindaron una conferencia de prensa para invitar a la población a ser parte del acto que realizará este viernes 18 de febrero a las 17 hs en la plaza de la estación de Quilmes de Av. Yrigoyen y Av. Rivadavia.

Le quitó la vida en plena vía pública

El 18 de febrero del 2012 el femicidio de Natalia López conmovió a las mujeres y al pueblo de Quilmes. Natalia era docente de la Escuela Primaria N° 87 de La Matera. También, delegada de su escuela en SUTEBA y mamá de una niña.

Natalia tenía 31 años y se encontraba en pleno proceso de separación con denuncias de por medio por violencia de género. Aquel 18 de febrero, había aceptado encontrarse con su ex en un lugar público, justamente para evitar inconvenientes. Sin importarle testigos su ex pareja no dudo en dispararle dos veces en el tórax y luego suicidarse ante la mirada atónita de cientos de personas que circulaban por el lugar.

Díez años y sigue presente en sus compañeras

Debora Procaccini, secretaria general del SUTEBA Quilmes, “En Natalia recordamos a todas las víctimas de femicidio porque en lo que va del 2022 hay casi tantos femicidios como días del año”.

Remarcó que “En esta fecha seguimos visibilizando la violencia contra las mujeres; necesitamos políticas activas de prevención, que se apruebe la emergencia nacional y se implemente plenamente en Quilmes”.

Patricia Iribarne, concejala y dirigente del Movimiento Evita de Quilmes en la conferencia de prensa de convocatoria indicó que “el acto se realizará en la Plaza de la estación del distrito…en el mismo lugar donde Natalia López fue asesinada”. Stefani Portillo de “Marea Somos Barrios de Pie” de Fcio. Varela, refirió que “esperamos un multitudinario acto, al que asistirán miles de mujeres, muchas de distintas organizaciones sociales y sindicatos de la región”.

La convocatoria cierra remarcando que, en el transcurso de la semana se realizaron distintas actividades de difusión en los barrios de Quilmes, Berazategui y Varela, con volanteadas, radios abiertas, talleres y reuniones de mujeres. Y que en este decimo aniversario de su asesinato “se ha unido el femicidio de Natalia a la lucha de las mujeres contra las violencias y por una vida digna de ser vivida y se ha convertido en bandera por la lucha por la emergencia en violencia contra las mujeres, por Natalia y por todas”.