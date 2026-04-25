Quién es Alma Marcial y por qué estuvo en la cárcel de Florencio Varela

La joven de Florencio Varela que jugará el Mundial de Londres protagonizó una escena inesperada en la Unidad 42. De promesa del tenis de mesa a referente en un contexto límite.

La escena sorprendió incluso a quienes están acostumbrados a lo cotidiano dentro de un penal. En la Unidad 42 de Florencio Varela, una figura del deporte argentino cruzó los muros para protagonizar una jornada que mezcló competencia, emoción y un mensaje que quedó resonando más allá de las mesas de juego.

La protagonista fue Alma Marcial, una joven nacida y formada en el distrito que en pocos días representará al país en el Mundial de tenis de mesa que se disputará en Londres. Antes de ese salto internacional, eligió volver al territorio donde dio sus primeros pasos, pero con una escala inesperada: una cárcel.

Allí, entre internos y profesores, la deportista compartió partidos, exhibiciones y charlas en una actividad que buscó algo más que el deporte en sí. Durante varias horas, el tenis de mesa funcionó como excusa para instalar valores como la disciplina, la constancia y la posibilidad de proyectar un futuro distinto, incluso en un contexto adverso.

La jornada se dio en el marco de un programa impulsado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, con participación de clubes locales y organizaciones que trabajan en la inclusión a través del deporte. Pero lo que terminó marcando la diferencia no fue la estructura del evento, sino la presencia de una referente que encarna una historia posible.

Antes de representar a la Argentina en Londres, Alma Marcial protagonizó una actividad inédita en una cárcel bonaerense.

Marcial no llegó desde afuera: su recorrido comenzó en Varela, en clubes de barrio, hasta meterse en la elite del tenis de mesa nacional. Esa cercanía con el origen fue, justamente, lo que generó mayor impacto entre los participantes, que encontraron en su historia un espejo distinto al habitual.

El encuentro se realizó en el sector educativo de la unidad y se extendió durante toda la tarde, en un clima que combinó respeto, entusiasmo y una dinámica poco habitual para el contexto penitenciario. Hubo partidos informales, intercambios y momentos de distensión que rompieron, al menos por unas horas, la rutina del encierro.

Detrás de la actividad también hubo una apuesta institucional por reforzar herramientas de reinserción social. Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas permiten generar espacios de aprendizaje y abrir horizontes laborales y educativos a futuro.

Pero más allá de los objetivos formales, la imagen que quedó flotando fue otra: la de una jugadora a punto de competir en un Mundial, compartiendo mesa y pelota con quienes viven una realidad completamente distinta.

Una postal improbable, en un lugar donde pocas cosas suelen sorprender. Y que, por eso mismo, terminó dejando una marca.