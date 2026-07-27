La Fundación Cuatro Cauces lanzó una campaña urgente para garantizar el desayuno y la merienda de cientos de chicos y chicas de los barrios de la ribera de Quilmes, donde muchos estudiantes llegan a clase sin haber comido.

Hay un timbre que suena todas las mañanas en el Colegio Monseñor Emilio Di Pasquo y que, para una parte de sus estudiantes, no anuncia el comienzo de una clase sino la primera oportunidad del día para comer algo. En los barrios de la periferia de Quilmes, donde funciona esta escuela de cuota cero, cada vez son más los chicos y las chicas que llegan por la mañana sin haber desayunado, y que vuelven por la tarde sin haber almorzado.

Frente a esa realidad, la Fundación Cuatro Cauces decidió actuar. La organización, que acompaña a instituciones educativas de menores recursos de la Diócesis de Quilmes, presentó de manera urgente su nueva campaña solidaria bajo el lema «Con hambre no se puede pensar», inspirado en la canción «Pensar», de No Te Va a Gustar. El objetivo es claro: recaudar los fondos necesarios para revertir la deficiencia alimentaria que atraviesa a niños, niñas y adolescentes de la zona.

La premisa que sostiene la iniciativa parte de una certeza básica pero muchas veces relegada: la alimentación es un requisito indispensable para que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo sean posibles. Sin ese primer paso cubierto, sostienen desde la fundación, la escuela difícilmente puede cumplir con su función pedagógica. El hambre, remarcan, no es solo el plato vacío de hoy: es también el vacío de un futuro que se construye —o no— desde el aula.

La meta trazada por Cuatro Cauces es concreta: alcanzar los 600 desayunos y meriendas diarias, de manera que cada estudiante cuente con la energía necesaria para sostener la concentración, el estudio y la proyección hacia adelante. Para lograrlo, la fundación apela a la solidaridad tanto colectiva como individual, y pone el foco en el impacto que puede tener un aporte sostenido en el tiempo: con una donación mensual de $20.000, una persona puede garantizar el desayuno o la merienda de un chico o una chica durante todo el mes.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del alias 4cauces.educacion (Banco Santander) o 4.cauces.educacion (Mercado Pago).

El Colegio Monseñor Emilio Di Pasquo no es la única institución que sostiene la Fundación Cuatro Cauces. Su trabajo alcanza también al Jardín Maternal y al Jardín de Infantes Medalla Milagrosa, en Florencio Varela, con 150 y 300 niños y niñas respectivamente, y al Jardín de Infantes Cristo Obrero del Monte, en Quilmes, con 90 chicos y chicas. En conjunto, son más de 1.200 niños, niñas y adolescentes de la región los que dependen, de una u otra forma, del sostenimiento de estas instituciones de cuota cero.

Para la fundación, la campaña no es solo una colecta de fondos: es una forma de poner en palabras algo que en los barrios de la ribera de Quilmes se ve, se sabe y muchas veces se calla. Que hay chicos que van a la escuela con hambre. Y que, mientras eso siga pasando, ninguna currícula alcanza.

Más información en www.fundacioncuatrocauces.org.ar.