La Justicia liberó a los policías acusados de golpear a un hombre durante una detención en Florencio Varela

El juez de Garantías rechazó el pedido de detención de dos efectivos del Comando de Patrullas de Florencio Varela investigados por presuntas vejaciones. Consideró que las imágenes no permiten afirmar, en esta etapa del proceso, que hayan actuado con el fin de causar apremios y sostuvo que enfrentaban una situación de alto riesgo.

La causa que investiga un presunto caso de violencia institucional en Florencio Varela dio un giro este miércoles. El Juzgado de Garantías resolvió no hacer lugar al pedido de detención de los policías A.M y M. M, imputados por la presunta comisión del delito de vejaciones durante un procedimiento realizado el pasado 20 de julio, y ordenó su inmediata libertad.

Según pudo saber Infosur de parte de fuentes confiables, la investigación se originó tras un operativo del Comando de Patrullas en las inmediaciones de las calles Bucarest, entre Alemania y Cafferata, donde un hombre identificado como E. G. caminaba por la vía pública portando una barra de hierro de aproximadamente 42 centímetros que, a simple vista, aparentaba ser un arma blanca. La situación había sido advertida por operadores del Centro de Monitoreo Municipal, que solicitaron el envío de personal policial.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, al llegar al lugar los efectivos intentaron que el hombre desistiera de su actitud. Sin embargo, la fiscalía sostiene que G. respondió con amenazas, blandiendo el elemento metálico mientras lo arrastraba sobre el asfalto e insultaba a los uniformados. Minutos después fue reducido y detenido. Durante el procedimiento también fue aprehendida su hija, quien habría intentado impedir el accionar policial.

Fue precisamente durante esa reducción cuando surgió la denuncia que dio origen a la causa. El fiscal consideró que, una vez inmovilizado el hombre, los policías le habrían propinado golpes de pie y con una tonfa reglamentaria, conducta que calificó provisoriamente como vejaciones agravadas cometidas por funcionarios públicos. La acusación se sustentó en registros de las cámaras municipales.

Sin embargo, el juez Agüero arribó a una conclusión diferente al momento de analizar el pedido de detención. En la resolución sostuvo que la secuencia registrada por las cámaras dura apenas unos segundos y que no es posible determinar con certeza el instante en que el sospechoso dejó de representar un riesgo para los efectivos.

El magistrado también valoró que, según las imágenes incorporadas al expediente, G. mantuvo una actitud agresiva durante todo el procedimiento y que los policías actuaban frente a una situación potencialmente peligrosa, ya que el hombre portaba un elemento considerado letal. En ese contexto, entendió que no existen elementos suficientes para afirmar que los golpes atribuidos a los efectivos tuvieron como finalidad causar vejaciones y no neutralizar una amenaza inmediata.

Sobre esa base, el juez rechazó el pedido de detención formulado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 y ordenó la inmediata libertad de ambos policías, aunque aclaró que la investigación penal continuará su curso para determinar, con el avance de las pruebas, si existió o no responsabilidad penal en el procedimiento.

La resolución no implica el cierre de la causa ni un sobreseimiento de los efectivos, sino que establece que, en el estado actual de la investigación, no se reúnen los requisitos legales para mantenerlos privados de la libertad mientras continúa la instrucción.