Polémica por «Kumbión»: iglesias evangélicas piden explicaciones al Municipio

La Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas de Florencio Varela adhirió al repudio del Bloque La Libertad Avanza y presentará un pedido de informes por la inclusión del espectáculo «Kumbión» en la programación infantil «Vacaciones en Familia». Reclaman conocer los criterios de selección y la información brindada a las familias.

La Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas de Florencio Varela (FICE), una institución con casi cuatro décadas de trayectoria en el distrito —fue constituida el 20 de junio de 1986—, anunció que presentará formalmente ante el Bloque La Libertad Avanza del Honorable Concejo Deliberante una nota de adhesión al repudio expresado por ese bloque y un pedido de informes dirigido al Municipio de Florencio Varela.

La presentación tiene como disparador la decisión municipal de incluir y promocionar el espectáculo «Kumbión» dentro del programa oficial «Vacaciones en Familia», una propuesta pensada específicamente para la niñez y las familias del distrito.

Qué pide FICE

Según el comunicado difundido por la entidad, la nota que se presentará ante el Concejo Deliberante solicitará que el Municipio informe cuáles fueron los criterios utilizados para calificar el espectáculo como apropiado para todo público, qué evaluación previa se realizó sobre su contenido y qué información se les brindó con anticipación a las familias participantes.

La Federación también reclamará precisiones sobre las autorizaciones solicitadas para la participación directa de menores de edad y para la difusión de sus imágenes, además de pedir información sobre la posible existencia de versiones anteriores del espectáculo pensadas exclusivamente para público adulto.

«No es un ataque contra las personas travestis o trans», aclara la entidad

En el comunicado, FICE deja explícitamente aclarado que su objeción «no está dirigida contra las personas travestis o trans ni contra la dignidad personal de los artistas», y remarca que la Federación «rechaza toda expresión de odio, violencia, hostigamiento o discriminación». Según la entidad, el planteo se concentra exclusivamente en la responsabilidad del Estado municipal a la hora de seleccionar, calificar, promocionar y ofrecer contenidos destinados a menores, en el marco de una programación pública presentada bajo el título «Vacaciones en Familia».

La Federación sostiene que toda actividad dirigida a las infancias debe respetar «el principio del interés superior del niño», reconocer la responsabilidad prioritaria de las familias y garantizar información previa suficiente para que los padres o responsables puedan tomar decisiones informadas.

Piden un espacio de diálogo

Además del pedido de informes, FICE solicitará la revisión de este tipo de propuestas antes de que se incorporen a futuras programaciones infantiles, y propondrá abrir un espacio de diálogo con representantes de familias, instituciones religiosas, organizaciones comunitarias y profesionales especializados en niñez.

«Defender a los niños no significa atacar a ningún sector de la sociedad; significa exigir que las autoridades actúen con prudencia, transparencia y responsabilidad», sostiene el documento institucional difundido por la Federación.

La presentación estará firmada por el Rvdo. Dr. Martín Álvarez, presidente de FICE, y el pastor Lic. Victoriano Ferreira, vicepresidente de la entidad.