Edición impresa de Infosur: deuda por AGFA, alumbrado LED y más

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En la portada de hoy, el Municipio de Florencio Varela pidió autorización al Concejo Deliberante para tomar un crédito de hasta $5.000 millones destinado a comprar el histórico predio de la empresa Agfa-Gevaert. El oficialismo defiende la operación como una inversión patrimonial; la oposición reclama explicaciones y habla de irregularidades.

La edición también recorre la renovación integral del alumbrado público en el barrio Don José, que se convirtió en el 67° de todo el distrito en alcanzar la cobertura total con tecnología LED, tras la instalación de 341 nuevas luminarias.

En el plano judicial, se cumplió un año desde que Joaquín Sebastián Lencina, condenado por abuso sexual con acceso carnal, permanece prófugo. La Provincia elevó a $10 millones la recompensa para quienes aporten datos que permitan su captura.

El debate político también tiene espacio propio: el juez electoral Alejo Ramos Padilla se pronunció a favor de mantener las PASO y el financiamiento público de las campañas, mientras que en la Legislatura bonaerense avanza una reforma sobre reelecciones indefinidas que podría habilitar una nueva candidatura de Andrés Watson en Florencio Varela.

Todas estas notas —y el resto de la agenda local— están disponibles en la edición completa, que podés leer a continuación.