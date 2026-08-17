«No voy a permitir que sea una estadística más»: la carta abierta de Watson tras la ola de violencia en San Francisco

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, publicó una carta abierta a los vecinos y vecinas del distrito tras la ola de violencia que atraviesa el barrio San Francisco desde la semana pasada, que incluyó el crimen de dos jóvenes, el incendio de la vivienda señalada como kiosco narco y la posterior furia vecinal que dejó una mujer muerta y un hombre gravemente herido.

«Atravesamos un momento de profundo dolor y bronca. Como Intendente, no voy a permitir que ningún crimen sea una estadística más», escribió Watson en el texto, publicado en su cuenta de Facebook.

Pedido de celeridad a la Justicia

El intendente afirmó que ya se puso en contacto con las autoridades judiciales y con las fuerzas de seguridad de la Provincia para pedir que la investigación avance «con celeridad y rigurosidad», y aseguró que el Municipio hará un seguimiento activo de la causa. «No dejaremos de reclamar hasta que haya responsables identificados y condenados», sostuvo.

El reclamo al Gobierno nacional por las fronteras

Watson también apuntó contra el Gobierno federal, al que le exigió que asuma «la responsabilidad que le compete» en el control de las fronteras del país. Según planteó, ese control es «una obligación indelegable del Estado Nacional» y no puede seguir siendo, en sus palabras, un territorio permeable por donde entra la droga que después se cobra vidas en los barrios.

Condena a los ataques contra bomberos y la Guardia Comunal

En otro tramo de la carta, el intendente confirmó que durante los hechos de violencia de los últimos días hubo ataques contra bomberos voluntarios de Florencio Varela y contra personal de la Guardia Comunal mientras prestaban servicio, algo que hasta el momento no había trascendido públicamente. Watson dijo comprender «el enojo y la indignación» que generan hechos como el crimen de San Francisco, pero remarcó que la violencia «solo suma tristeza y le hace un favor a quienes se benefician del caos».

El intendente informó además que, desde el Municipio, se reforzaron los operativos de seguridad en la zona y que se está acompañando de manera directa a las familias afectadas. Cerró su mensaje con una promesa: «No voy a dejar de trabajar hasta que esta comunidad recupere la tranquilidad que merece».

La carta se conoce después de una semana marcada por el crimen de Franco Herrera y Ariel Machi, el incendio de una vivienda señalada como kiosco narco y la posterior muerte de una mujer y las graves heridas de un hombre durante los incidentes del sábado a la noche.