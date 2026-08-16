Se cobró una vida: murió la pareja del hermano de «Johny» tras la furia vecinal en San Francisco

La furia vecinal en San Francisco, Florencio Varela, terminó en tragedia el sábado a la noche. Según pudo reconstruir Infosur con fuentes policiales, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido cuando un grupo de alrededor de 250 personas se congregó frente a la vivienda lindante al lugar donde días antes mataron a balazos a Franco Herrera y Ariel Machi. La casa, que los vecinos incendiaron esa misma noche, está señalada por la comunidad como un punto de venta de drogas y como el domicilio de una persona en conflicto con los autores de aquel crimen, a quien identifican por el apodo «Johny». «Johny» no se encontraba en la vivienda al momento del ataque: la mujer que murió y el hombre que resultó gravemente herido son su cuñada y su hermano, es decir, pareja entre sí y familiares de «Johny», pero no la persona señalada como narco.

Es importante remarcar que se trata de una sola víctima fatal: la mujer. El hombre herido continúa internado en estado grave, aunque circularon versiones que hablaban por error de un segundo fallecido.

Según el parte policial, la vivienda ya había sido incendiada y presentaba muros y aberturas destruidos cuando los móviles policiales llegaron al lugar. En los techos de la casa, el personal policial encontró a dos menores de edad, a quienes rescataron y entregaron a un familiar.

La protesta se volvió agresiva

En ese momento, según la misma fuente, el grupo reunido se tornó agresivo y comenzó a apedrear los móviles y al personal policial. Un teniente de la Policía Bonaerense perteneciente a Comando Patrulla resultó herido en la cabeza por el ataque con piedras. Fue trasladado a un hospital y, según la información policial, está fuera de peligro.

Superado en número, el personal policial debió replegarse y pidió refuerzos, entre ellos grupos del FOE y del Cuerpo. Recién con ese apoyo pudieron reingresar a la zona.

Una mujer muerta y un hombre grave

Al ingresar nuevamente al lugar, la Policía encontró a dos personas heridas en la vereda de la vivienda incendiada. Un hombre, identificado por la Policía como hermano de «Johny», presentaba heridas cortantes en la cabeza y fue trasladado por el SAME a un hospital, donde permanece internado en estado grave. Una mujer, pareja de ese hombre, de 30 años, tenía una herida de arma blanca en la zona del pecho y fue trasladada por un vecino en un auto particular hasta el hospital, donde murió alrededor de las 22.

Infosur mantiene la reserva de identidad de ambos, en línea con el pedido de la fuente policial consultada.

En el lugar trabajó la Dra. Teixeira, de la UFIJ N° 6, que caratuló la causa como homicidio simple y tentativa de homicidio simple. La investigación continúa en curso.

Se trata de la tercera muerte violenta que sacude a San Francisco en menos de una semana, después del crimen de Franco Herrera y Ariel Machi, y confirma el nivel de tensión que atraviesa al barrio desde entonces.

Nota en desarrollo. Infosur ampliará esta información a medida que haya novedades oficiales.