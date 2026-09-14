Vecinos del barrio Infico, en Florencio Varela, aseguran que sufren robos de manera reiterada y que una vieja garita ubicada sobre avenida Hudson, cerca de la terminal de la línea de colectivos 178, era utilizada por delincuentes como escondite. Cansados de la situación, se organizaron y derribaron el lugar, una escena que quedó registrada en un video.

La escena dura apenas unos segundos.

Un grupo numeroso de vecinos rodea una vieja garita. A simple vista se puede observar a personas del barrio, juntas, tirando abajo las paredes de un lugar que, según cuentan, había dejado de ser simplemente una garita para convertirse en un punto que les generaba temor.

Empujan. Golpean. Las paredes ceden.

Y la garita desaparece.

El video que llegó a InfoSur registra solamente ese momento. Pero detrás de esos pocos segundos hay una historia que los vecinos de Infico vienen contando desde hace tiempo: robos reiterados, denuncias, videos de distintos episodios y una sensación de inseguridad que, aseguran, terminó empujándolos a actuar por cuenta propia.

“Nos roban todos los días”

Una vecina fue quien se comunicó con InfoSur para contar lo que sucede en el barrio.

“Nos roban todos los días”, sostuvo, al describir una situación que —según afirmó— afecta a distintos sectores de Infico.

La zona que identifica como uno de los principales puntos de preocupación está sobre la calle 834, entre 807 y 805, aunque aclara que el problema, según los vecinos, se extiende por buena parte del barrio.

La mujer asegura que existen denuncias realizadas por vecinos y envió a Infosur material de video correspondiente a distintos hechos.

Uno de los episodios que menciona ocurrió sobre la calle 809, donde, según su relato, delincuentes se llevaron un automóvil empujándolo hasta sacarlo del lugar.

Esa misma noche, agrega, otro vehículo sufrió el robo de dos ruedas.

Una garita convertida en motivo de preocupación

Pero hay otro episodio que quedó registrado y que terminó convirtiéndose en el símbolo de la situación que los vecinos quieren hacer visible.

Se trata de la vieja garita ubicada sobre avenida Hudson, cerca de la 178.

De acuerdo con el relato vecinal, el lugar era utilizado por delincuentes para ocultarse y esperar a personas que descendían del colectivo para luego cometer robos.

InfoSur pudo acceder al video en el que un nutrido grupo de vecinos derriba la estructura.

Las imágenes no muestran los hechos denunciados ni permiten determinar por sí mismas quién utilizaba la garita. Sí registran la reacción de los vecinos: varias personas reunidas y participando de la demolición del refugio.

Para quienes viven en la zona, la decisión fue una forma de eliminar un lugar que consideraban inseguro.

El reclamo que busca ser escuchado

La denuncia vecinal no se limita a un episodio.

Los habitantes de Infico plantean que los robos se repiten y reclaman respuestas frente a una situación que, según describen, se volvió cotidiana.

Calles determinadas, vehículos atacados, robos de ruedas y personas que aseguran haber sido víctimas forman parte del relato que los vecinos buscan instalar.

Ahora quieren que esos reclamos sean escuchados.

Porque la escena de la garita derribada dura apenas unos segundos. Pero alcanza para mostrar hasta dónde puede llegar el hartazgo cuando quienes viven en un barrio sienten que los lugares destinados a esperar un colectivo terminan convirtiéndose, según denuncian, en espacios que les generan miedo.

Y detrás de esas paredes que caen queda una pregunta que excede a la propia garita: ¿qué está pasando con la seguridad en Infico?