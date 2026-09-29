MINISO abrió su séptima tienda en Argentina y eligió Alto Avellaneda para seguir creciendo

El nuevo local de MINISO ya abrió sus puertas en Alto Avellaneda Shopping. Tiene 400 metros cuadrados, reúne más de 5.000 productos y, durante la inauguración, los fanáticos de la marca hicieron fila para entrar, participar de sorteos, conseguir descuentos y sumarse a un particular abrazo colectivo. Es la séptima tienda de MINISO en Argentina.

El nuevo espacio ocupa 400 metros cuadrados y reúne más de 5.000 artículos. Peluches, juguetes, cosmética, tecnología, objetos para el hogar, decoración, bolsos, productos para viajes y organización, blind boxes y artículos para mascotas forman parte de una oferta pensada para recorrer el local casi como quien recorre una colección.

La apertura tuvo además un ingrediente que ya forma parte de la identidad de la marca: los llamados MINISO Lovers, que participaron de distintas actividades durante la jornada.

Un abrazo para celebrar la apertura

La fila de personas que esperaba para ingresar terminó convirtiéndose en parte del espectáculo.

Durante la inauguración, los seguidores de MINISO participaron de una acción denominada “el abrazo MINISO más largo del mundo”, que invitó a quienes estaban esperando a sumarse y abrazarse entre sí.

La propuesta transformó la espera en una experiencia compartida y fue acompañada por sorteos, descuentos y otras sorpresas para quienes se acercaron al nuevo local de Alto Avellaneda.

La escena resume buena parte de la estrategia que la marca viene desarrollando alrededor de sus tiendas: no solamente ofrecer productos, sino convertir la visita en una experiencia vinculada con personajes, colecciones y tendencias de la cultura pop.

Más de 5.000 productos y un universo de personajes

Uno de los atractivos del nuevo local está en la variedad.

Entre las categorías disponibles aparecen peluches, juguetes, cosmética, tecnología, hogar y decoración, bolsos y mochilas, productos para viajes y organización, blind boxes, coleccionables y artículos para mascotas.

Pero buena parte de la identidad de MINISO está también en las licencias que acompañan sus productos.

En las góndolas pueden encontrarse propuestas inspiradas en franquicias y personajes como Disney, Harry Potter, Lilo & Stitch, Kuromi, Snoopy, Star Wars, ENHYPEN, BT21, One Piece, Ositos Cariñosos y Las Chicas Superpoderosas, entre otras.

Ese cruce entre objetos cotidianos y personajes reconocibles convirtió a las colecciones en uno de los principales atractivos de la marca, especialmente entre quienes buscan productos para regalar, decorar o sumar a una colección personal.

MINISO inauguró su séptima tienda en Argentina con un nuevo local de 400 metros cuadrados en Alto Avellaneda Shopping.

Una nueva apuesta en el conurbano

La elección de Alto Avellaneda Shopping para esta nueva apertura amplía la presencia de MINISO en el área metropolitana de Buenos Aires.

Carlos Jamardo, gerente de Marketing de MINISO Argentina, destacó durante la inauguración el crecimiento de la compañía y el acompañamiento de los seguidores de la marca.

“Para MINISO, las tiendas son espacios donde las personas pueden descubrir productos, encontrarse con sus personajes favoritos y, sobre todo, disfrutar de una experiencia compartida que va más allá de la compra”, señaló.

Desde Alto Avellaneda también valoraron la incorporación de la marca a la propuesta comercial del shopping.

Juan Pablo Lombardo, Center Manager de Alto Avellaneda, sostuvo que la llegada de MINISO suma una alternativa vinculada con las nuevas tendencias de consumo y amplía la oferta disponible para quienes visitan el centro comercial.

La expansión no termina en Avellaneda

La apertura de Alto Avellaneda es parte de un plan de crecimiento más amplio de MINISO en Argentina.

Según informó la compañía, la estrategia contempla una inversión de US$ 50 millones durante los próximos cinco años y la generación de alrededor de 1.000 puestos de trabajo.

El calendario de expansión incluye una nueva tienda en Abasto Shopping, con una superficie de 450 metros cuadrados. También están previstas futuras aperturas en el Shopping Del Oeste, en Morón, y en Shopping Los Gallegos, en Mar del Plata.

De esta manera, la marca busca ampliar progresivamente su presencia física en distintos puntos del país.

Para quienes ya conocen MINISO, la apertura de Alto Avellaneda suma un nuevo lugar donde encontrar sus personajes favoritos. Para quienes todavía no entraron a una de sus tiendas, la propuesta se presenta como una mezcla de tienda de regalos, espacio de coleccionismo y recorrido por algunas de las franquicias más reconocidas de la cultura pop.

Y en esa combinación parece estar una parte importante de su apuesta: que ir de compras también pueda convertirse en una experiencia.