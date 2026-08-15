Furia vecinal por el crimen de dos jóvenes: queman una casa señalada como kiosco narco en San Francisco

Un grupo de vecinos de San Francisco, Florencio Varela, incendió esta tarde-noche del sábado la vivienda que señalan como kiosco narco del barrio, a pocos metros del lugar donde el jueves pasado murieron baleados Franco Herrera y Ariel Machi. La furia vecinal en San Francisco se desató después del crimen de los dos jóvenes, que según sus vecinos no tenían ninguna relación con la venta de drogas y habrían sido atacados por error.

Según pudo reconstruir Infosur, la protesta comenzó como una concentración espontánea frente a la casa que la comunidad denuncia desde hace tiempo como punto de venta de drogas. Con el correr de las horas, la manifestación escaló: un sector de los presentes prendió fuego a la vivienda, que quedó completamente destruida por las llamas. En el sitio de noticias de Facebook Reclamos Varelenses circula un video que muestra el incendio consumiendo la estructura.

La Policía dispersa la manifestación

Personal policial llegó al lugar y comenzó a trabajar para dispersar a los manifestantes que continuaban en la zona. Hasta el cierre de esta nota, Infosur no pudo confirmar si hubo detenidos, heridos, o si hubo intervención de Bomberos para sofocar el incendio. Esta es una nota en desarrollo y será actualizada a medida que se conozcan más datos oficiales.

El crimen que encendió la bronca del barrio

El foco de la indignación es el crimen de Franco Javier Herrera, de 23 años, y Ariel Machi, de 28, ocurrido el jueves pasado antes de las 21 en la calle 1325, a metros de la vivienda incendiada esta noche. Los dos jóvenes estaban en la puerta de la casa de Herrera junto a un tercer amigo, Sebastián Ortiz, de 25, cuando un auto con cuatro ocupantes les disparó y se dio a la fuga. Herrera y Machi murieron; Ortiz permanece internado en estado crítico.

Según distintos testimonios recogidos entre los vecinos, ninguno de los tres tenía vínculo con la venta de drogas, y el ataque habría sido en realidad contra otra vivienda de la zona, señalada como punto de venta. La versión que circula en el barrio es que se equivocaron de objetivo.

Es importante remarcar que, hasta el momento, no existe ninguna imputación oficial confirmada sobre quién habitaba la vivienda incendiada esta noche ni sobre su presunta vinculación con la venta de drogas: se trata, por ahora, de una denuncia y un señalamiento por parte de los vecinos, no de una causa judicial resuelta.

La causa por el crimen de Herrera y Machi sigue bajo investigación de la UFIJ N° 6, sin detenidos hasta el momento.