Vecinos de avenida Santa Sofía y Chocón, en el barrio San Rudecindo, Florencio Varela, pidieron visibilizar una situación que, según denunciaron, genera malos olores y afecta a quienes viven y circulan por la zona. Reclaman que se limpie el lugar y que se encuentre una solución.

El agua está ahí, acumulada sobre la avenida Santa Sofía, en la esquina con Chocón, en el barrio San Rudecindo.

Para quienes viven en la zona, dejó de ser solamente una postal incómoda. Según el reclamo enviado a InfoSur, los malos olores ya forman parte de la escena cotidiana.

La situación llegó a la redacción a través de un aporte vecinal, con un pedido concreto: hacer visible el problema para que pueda ser atendido y se realice la limpieza del sector.

Según señalaron los vecinos, el agua permanece estancada y genera olores desagradables, una situación que preocupa a quienes viven en los alrededores.

Un reclamo que nació en el barrio

El pedido apunta a una cuestión concreta: limpiar el lugar y evitar que el agua vuelva a acumularse.

“Para poder hacerlo viral y tal vez alguien del Municipio se digne en limpiar”, expresó el vecino que acercó el reclamo a InfoSur.

La esquina de avenida Santa Sofía y Chocón quedó así señalada como el punto donde los vecinos esperan una intervención que permita terminar con el problema.

No es una gran obra ni una discusión de escritorio. Es una situación que los vecinos encuentran cada vez que pasan por esa esquina y que, según describen, termina afectando la vida cotidiana del barrio.

Cuando los vecinos hacen que una historia llegue a la redacción

Esta historia llegó a InfoSur desde San Rudecindo. Como tantas otras situaciones que ocurren en las calles de Florencio Varela, podría haber quedado solamente en una conversación entre vecinos.

Pero cuando existe una comunidad que sostiene al periodismo local, esas historias pueden encontrar un lugar para ser contadas.

Comunidad InfoSur es también eso: vecinos que ayudan a que InfoSur pueda seguir estando donde ocurren las cosas y contar lo que pasa en los barrios.

Hoy son más de un centenar los aportantes que acompañan al medio con contribuciones de $1.000 o $3.000.

El objetivo es llegar a 150.

Porque una esquina con agua estancada puede parecer un problema pequeño. Para el vecino que tiene que pasar todos los días por ese lugar, no lo es.

Y alguien tiene que contarlo.