El Centro Multiómico de Géntodos abre oficialmente sus puertas con BGI Group, creando un nuevo centro de medicina de precisión en México

Con base en México y una visión hacia toda América Latina, la colaboración busca hacer que las tecnologías genómicas sean más accesibles y sostenibles, y que respondan mejor a las necesidades locales de atención médica.

El 23 de septiembre, Géntodos Genómica Para Todos (Géntodos), socio estratégico de BGI Group en México, inauguró oficialmente su Centro Multiómico en Ciudad de México, lo que marca un nuevo hito en la colaboración entre Géntodos y BGI Group para impulsar la salud genómica y la medicina de precisión en México.

A través de esta colaboración, Géntodos liderará las operaciones del laboratorio y el desarrollo de servicios en México, mientras que BGI Group participará como socio estratégico y técnico, brindando apoyo en la transferencia de tecnología, la implementación de plataformas, la validación de flujos de trabajo, la capacitación del equipo local y la introducción gradual de pruebas de medicina de precisión en áreas como salud reproductiva, oncología, enfermedades infecciosas y otras aplicaciones multiómicas.

El Dr. Ye Yin, director ejecutivo de BGI Group, asistió a la ceremonia de inauguración junto con el equipo de Géntodos, socios locales, expertos de la industria y representantes de clientes.

«México es fundamental para el desarrollo a largo plazo de BGI Group en América Latina. La inauguración del laboratorio de Géntodos refleja nuestro compromiso compartido con el desarrollo de capacidades de laboratorio sostenibles junto con socios locales», afirmó el Dr. Yin. «Mediante la localización de estas capacidades, buscamos hacer que las tecnologías genómicas avanzadas sean más accesibles para los sistemas de salud públicos y privados de México y generar beneficios significativos para las comunidades de todo el país».

La inauguración marca un hito clave en el fortalecimiento de las capacidades locales para realizar pruebas genómicas. Géntodos integra el procesamiento de muestras, la secuenciación genómica, la interpretación de resultados y el apoyo a la toma de decisiones clínicas en un único flujo de trabajo de laboratorio de alta complejidad. Este modelo integrado está diseñado para reducir el tiempo desde la muestra hasta la obtención del resultado y apoyar una toma de decisiones más ágil, confiable y clínicamente significativa para las instituciones de salud, los profesionales clínicos y los pacientes.

En México, la adopción de pruebas genómicas para el diagnóstico y la detección de enfermedades sigue enfrentando barreras prácticas, entre ellas el acceso limitado a métodos avanzados de análisis, plataformas asequibles para el análisis genómico y conocimientos especializados para interpretar los resultados. Muchos prestadores de servicios de salud aún dependen de laboratorios ubicados fuera del país, lo que puede aumentar los costos, prolongar los tiempos de respuesta y añadir complejidad operativa, limitando la integración de tecnologías genómicas avanzadas en la práctica clínica habitual.

La colaboración con BGI Group aborda estos obstáculos mediante la oferta de soluciones de pruebas genómicas confiables y competitivas, adaptadas a las necesidades de México, al tiempo que aprovecha décadas de experiencia y conocimiento operativo de BGI Group y de los mercados internacionales para fortalecer las capacidades locales. A través de su laboratorio en Ciudad de México y su red nacional de recolección de muestras, Géntodos planea ampliar el acceso a pruebas de alta calidad en diversas áreas clínicas.

Los técnicos trabajan en el laboratorio de Géntodos.

Julián Bravo Lozano, director ejecutivo de Géntodos, afirmó: «En Géntodos estamos construyendo capacidades de genómica en México con una visión muy práctica: procesar localmente, reducir tiempos de respuesta y acercar estas herramientas a más instituciones, médicos y pacientes. La alianza con BGI Group nos permite combinar nuestro conocimiento del mercado y del sistema de salud con tecnología, experiencia y capacidades globales para seguir desarrollando una oferta genómica sólida desde México».

De cara al futuro, ambas partes continuarán respondiendo a las necesidades cambiantes de México y explorarán una colaboración más amplia en el ámbito de la multiómica y la gestión de la salud de precisión impulsada por inteligencia artificial. Mediante investigación conjunta, educación y capacitación profesional, buscan fortalecer las capacidades de México en medicina genómica y desarrollar un ecosistema genómico local que conecte la investigación científica, las plataformas tecnológicas, los servicios profesionales y las aplicaciones clínicas.

A medida que la medicina de precisión y la atención médica preventiva continúan avanzando, BGI Group mantendrá su compromiso con su misión de utilizar las tecnologías genómicas en beneficio de la humanidad. En colaboración con socios de todo el mundo, BGI Group busca superar las barreras geográficas y de recursos, hacer que las tecnologías avanzadas de las ciencias de la vida sean más accesibles y apoyar el desarrollo continuo de las ciencias de la vida y la atención médica en México, América Latina y el resto del mundo.

Acerca de BGI Group

Fundado en 1999, BGI Group es una de las principales organizaciones biotecnológicas del mundo, con operaciones que abarcan la investigación, la producción y las aplicaciones en más de 100 países y regiones. Guiado por su misión «Omics for All» («Ómica para todos»), BGI integra la investigación, la educación, la fabricación y la aplicación en ámbitos que incluyen la salud, la medicina de precisión y la conservación de recursos. En el Nature Index de 2026, BGI ocupó el primer lugar a nivel mundial entre las instituciones corporativas en investigación en ciencias biológicas y ha liderado una categoría similar en la región de Asia-Pacífico durante 11 años consecutivos.

Acerca de Géntodos

Géntodos es una empresa de genómica con sede en México enfocada en combinar tecnología avanzada, capacidades de laboratorio de alta complejidad, automatización, secuenciación, bioinformática e interpretación clínica para ampliar el uso de herramientas genómicas en la prevención de enfermedades, el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas.