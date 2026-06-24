MunicipiosFlorencio Varela

Entre rezos y pedidos de unidad: así fue la misa de Watson por San Juan Bautista

By: Redaccion

Date:

El intendente Andrés Watson compartió junto a vecinos y vecinas la tradicional eucaristía dedicada a San Juan Bautista, patrono de Florencio Varela, en la parroquia ubicada en calle 25 de Mayo esquina Maipú, el miércoles por la mañana.

El Jefe Comunal definió a la jornada como «un momento de reflexión, un encuentro muy sentido y reconfortante para repensar el futuro, avanzar en nuestro querido partido con la ciudadanía varelense». Además, destacó la oportunidad de «seguir unidos, en un nuevo aniversario, aún más en contextos difíciles como los que vivimos».

El intendente Andrés Watson en la misa por el patrono de Florencio Varela, San Juan Bautista
El intendente Andrés Watson en la misa por el patrono de Florencio Varela, San Juan bautista.

La misa fue presidida por Carlos Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes, quien evocó a «los iniciadores que conformaron el pueblo de San Juan Bautista, un nombre que reflejó los valores de una comunidad luchadora, humilde y valiente que buscó siempre el bienestar colectivo por sobre el individual».

La autoridad eclesiástica también celebró «el gran nacimiento de quien anticipó la llegada del Salvador, que significó un hecho bisagra en la historia de la humanidad».

Del encuentro religioso participaron, además, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; el diputado nacional mandato cumplido, Julio Pereyra; el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez; integrantes del gabinete local, representantes de las fuerzas de seguridad y miembros de entidades sociales, entre otros.

Apoyá el periodismo que cuenta las historias de Varela y el sur del conurbano

Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu apoyo permite sostener coberturas policiales, judiciales e investigaciones del conurbano sur.

Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Artículo anterior
El secreto que Florencio Varela guardó por más de un siglo: la primera detención de Carlos Gardel ocurrió en un prostíbulo del partido
Redaccion

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

El secreto que Florencio Varela guardó por más de un siglo: la primera detención de Carlos Gardel ocurrió en un prostíbulo del partido

Redaccion -
Una investigación histórica confirma que Carlos Gardel fue detenido...

Comando armado de al menos 8 hombres asaltó un parque industrial sobre la Ruta 2 y golpeó a un empleado de seguridad

Redaccion -
Un grupo de al menos ocho hombres armados asaltó...

Cómo los electrodomésticos modernos ayudan a ahorrar tiempo en las tareas del hogar

Redaccion -
Los electrodomésticos forman parte esencial de la vida cotidiana...

Manos a la obra: China se ordena y desafía a Occidente

Redaccion -
El 1 de julio entrará en vigor un reglamento...