El intendente Andrés Watson compartió junto a vecinos y vecinas la tradicional eucaristía dedicada a San Juan Bautista, patrono de Florencio Varela, en la parroquia ubicada en calle 25 de Mayo esquina Maipú, el miércoles por la mañana.

El Jefe Comunal definió a la jornada como «un momento de reflexión, un encuentro muy sentido y reconfortante para repensar el futuro, avanzar en nuestro querido partido con la ciudadanía varelense». Además, destacó la oportunidad de «seguir unidos, en un nuevo aniversario, aún más en contextos difíciles como los que vivimos».

El intendente Andrés Watson en la misa por el patrono de Florencio Varela, San Juan bautista.

La misa fue presidida por Carlos Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes, quien evocó a «los iniciadores que conformaron el pueblo de San Juan Bautista, un nombre que reflejó los valores de una comunidad luchadora, humilde y valiente que buscó siempre el bienestar colectivo por sobre el individual».

La autoridad eclesiástica también celebró «el gran nacimiento de quien anticipó la llegada del Salvador, que significó un hecho bisagra en la historia de la humanidad».

Del encuentro religioso participaron, además, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; el diputado nacional mandato cumplido, Julio Pereyra; el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez; integrantes del gabinete local, representantes de las fuerzas de seguridad y miembros de entidades sociales, entre otros.