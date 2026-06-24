Una investigación histórica confirma que Carlos Gardel fue detenido en Florencio Varela en 1904, cuando tenía apenas 14 años y todavía firmaba como Carlos Gardés.

Berta ya casi había perdido las esperanzas de retenerlo a su lado. Su hijo Carlitos, un francesito de catorce años con fama de inteligente pero de «mala junta», tenía la costumbre de desaparecer de la casa durante días, incluso semanas, y la calle se había convertido en su verdadero hogar. Esta vez, el 11 de septiembre de 1904, la ausencia terminó en una comisaría de Florencio Varela.

El joven detenido se llamaba Carlos Gardés. El mundo lo conocería después, ya transformado en leyenda del tango, como Carlos Gardel.

La ficha policial de identificación de Carlos Gardés, labrada en 1904, con sus huellas dactilares y su firma, tal como quedó registrada tras su detención en Florencio Varela.

Es conocida su detención en Florencio Varela por vagancia o fuga del hogar, ocurrida en 1904 a manos de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El acta policial, que incluye la impresión de sus huellas dactilares y su firma como «Carlos Gardés», quedó como uno de los documentos más curiosos sobre la adolescencia del futuro ídolo.

Sobre qué llevó exactamente al joven Gardés a la comisaría varelense, los historiadores no se ponen del todo de acuerdo. Algunos sostienen que se había fugado de su casa y andaba trabajando o vagando con «mala junta», mientras que otros deslizan que lo encontraron infraganti en un prostíbulo de la antigua Avenida Touring Club, hoy Camino General Belgrano. Es precisamente este episodio el que el historiador Felipe Pigna retoma en su biografía sobre el cantor, donde queda documentada la detención del joven Gardel en Florencio Varela como parte de su infancia turbulenta.

Lo que sí está documentado con precisión es la duración del encierro. Carlos Gardel ingresó a la dependencia policial el día 11 de septiembre y recién salió el 17, es decir, permaneció detenido casi una semana completa, un castigo que para la vara de la época no resultaba inusual frente a una fuga de hogar.

El final de esa historia tiene, además, un misterio propio. Según el documento policial, quien retiró al joven Gardel de la comisaría fue identificado como «su padre», una figura que en la vida real del cantor estuvo siempre ausente. Los historiadores creen que probablemente se tratara de Fortunato Muñiz, empleado de la Policía Bonaerense y pareja de una amiga íntima de Doña Berta, quien habría usado su lugar y su vínculo con la familia para sacarlo del lugar.

Hoy, más de un siglo después, ese episodio sigue funcionando como una de esas anécdotas insólitas que conectan a Florencio Varela con uno de los mitos más grandes de la cultura popular argentina: la semana en la que, antes de ser Gardel, un adolescente rebelde pasó sus días tras las rejas de una comisaría del distrito.