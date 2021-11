Microsoft juntó una escuela de Chascomús y otra de México para trabajar cuestiones ambientales

«Este modelo de intercambio de conocimiento permite equiparar saberes con aulas de todo el mundo y apunta a la educación que queremos en igualdad de condiciones, ya que cualquier escuela de Latinoamérica no tiene los recursos de esos colegios», aseguró la profesora.

La profesora apuntó que «encontramos a la totora como una planta que no es invasiva para absorber la contaminación. En Veracruz la probaron y monitorearon con drones y aquí armamos un barquito con sensores y elementos de robótica para ver como trabajaba esa planta».

