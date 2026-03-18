Su propio jefe los hundió en el juicio Cruz

El testimonio más demoledor de la semana en el juicio a policía por la muerte de Francisco Cruz no vino de la fiscalía ni de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo aportó el propio jefe del Comando de Patrullas de Florencio Varela, quien reconoció ante el tribunal que los cinco policiales imputados actuaron fuera de la ley aquella madrugada de marzo de 2020.

Era la madrugada del 14 de marzo de 2020. Francisco Valentín Cruz, 29 años, caminaba desorientado por las calles de Ingeniero Allan en medio de una crisis de salud mental. Había sido atendido por guardia médica pocas horas antes. Tenía diagnóstico. Tenía tratamiento.

Cuando los policías lo subieron al patrullero, todos podían ver que algo no estaba bien. Los vecinos que lo habían reducido —creyendo que era un ladrón— decidieron no hacer la denuncia porque se dieron cuenta de que el hombre no comprendía lo que pasaba, no se le entendían las palabras, no registraba lo que ocurría a esa hora de la noche.

La policía lo subió igual. Y en lugar de llevarlo a la comisaría, derivarlo a un centro de salud o dar intervención a la autoridad judicial, lo bajaron en una esquina oscura a las 0.57 de la madrugada.

Tres días después, el 17 de marzo, su cuerpo apareció en una tosquera de Villa Hudson.

Este lunes arrancó el juicio oral. Y este martes, el jefe de los propios imputados confirmó lo que la familia lleva seis años diciendo.

«No hay ningún elemento legal que lo justifique»

Según publicó la agencia ANDAR, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela, el jefe del Comando de Patrullas fue categórico: los policías imputados debían haber trasladado a Francisco a la comisaría y dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Y remató con una frase que quedó flotando en la sala: no hay ningún elemento legal que justificara la decisión de llevarlo a un lugar distinto.

En pocas palabras: el superior jerárquico de los cinco acusados confirmó que lo que hicieron esa noche no tenía ningún amparo en la ley.

Lo que dijeron los testigos

En la primera jornada del lunes declararon las hermanas de Francisco, Celeste Cruz y Esther Quijano, quienes describieron el padecimiento de salud mental de su hermano y el tratamiento indicado por guardia pocas horas antes de la aprehensión.

Tres vecinos que presenciaron el momento en que la policía se llevó a Francisco dijeron lo mismo: estaba perdido, desorientado, incoherente, balbuceaba y no se le entendía lo que decía. Uno de ellos lo resumió con una frase simple y contundente: «Era notorio que no había ido a robar, sino que era otra la cuestión.»

Este martes declaró además la médica que lo atendió en el Hospital Alejandro Korn, quien confirmó que el estado de desvalimiento, pérdida y alucinaciones que describieron los testigos se correspondía exactamente con su cuadro clínico.

Los imputados

Los cinco efectivos del Comando de Patrullas acusados de abandono de persona seguido de muerte son Ezequiel Carlos Rodríguez, Virginia Noemí De la Vega, Emanuel Maximiliano Peralta, Sergio Esteban Barboza y Facundo Alan Iván Rolón.

La acusación sostiene además que los efectivos intentaron desviar la investigación aportando testigos falsos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia de Francisco y califica el caso como un grave episodio de violencia institucional y encubrimiento policial y judicial.

El viernes, los alegatos

La jueza dispuso cuarto intermedio hasta el viernes 20 de marzo a las 13 horas, cuando será el turno de los alegatos de fiscalía, defensa y CPM.

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