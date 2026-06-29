Récord en Florencio Varela: más de 4.000 atletas corrieron la Maratón San Juan Bautista

La Maratón San Juan Bautista de Florencio Varela reunió a 4.026 participantes en las pruebas de 8 y 3 kilómetros. Andrés Watson dio la largada y destacó el crecimiento de un evento que ya es un clásico de los festejos patronales.

Las calles del centro de Florencio Varela volvieron a convertirse este domingo en el escenario de una verdadera fiesta del deporte. Más de 4.000 atletas participaron de la tradicional Maratón San Juan Bautista, que en esta edición alcanzó un récord de 4.026 inscriptos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes del distrito.

La competencia comenzó frente al histórico edificio de la antigua Municipalidad, en la intersección de 25 de Mayo y Chacabuco, donde el intendente Andrés Watson dio la señal de largada a corredores y corredoras de distintas edades y niveles, quienes afrontaron los recorridos de 8 y 3 kilómetros, tanto en modalidad competitiva como participativa.

Al finalizar la prueba y durante la entrega de premios, el jefe comunal destacó la importancia que adquirió la maratón dentro de las celebraciones patronales.

«Es una carrera realizada en el contexto de los festejos patronales que la comunidad consolidó como un clásico varelense. Este año tuvimos récord de inscripciones, con 4.026 competidores y competidoras tanto del distrito como de toda la región», expresó Watson.

La jornada también volvió a poner el foco en la inclusión. Además de las categorías tradicionales, el evento contó con una modalidad destinada a personas con discapacidad, permitiendo que cientos de vecinos vivieran una experiencia deportiva adaptada a sus posibilidades.

Historias de esfuerzo y superación

Ganadores de la Maratón San Juan Bautista de Florencio Varela.

Entre las mujeres que se impusieron en la prueba principal de 8 kilómetros, la vencedora fue Natalia Acevedo, vecina de Villa Argentina, quien explicó que la clave estuvo en mantener el ritmo desde los primeros metros.

«La actividad es mi momento de paz, de disfrute pleno; una terapia para sanar el cuerpo, la mente y el alma», señaló tras recibir el trofeo.

En la categoría masculina, el primer lugar fue para Ignacio Oliva, mientras que Nicolás Blasco, uno de los protagonistas de la competencia, destacó la organización y el crecimiento del deporte en el distrito.

«Es una competencia gratuita, inclusiva y con corredores de muy buen nivel. Hoy tenemos espacios públicos donde entrenar, como la nueva pista de atletismo en Diagonal Granaderos», valoró.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Lucas Montenegro, vecino de La Capilla, quien volvió a competir tras sufrir la amputación de una pierna.

«Fue un sueño volver a correr. Era mi segunda maratón con la prótesis y, aunque fue muy exigente, fue una experiencia hermosa. El deporte nos da la posibilidad de superarnos todos los días», afirmó.

Los ganadores

En la clasificación general de 8 kilómetros, el podio femenino quedó integrado por Natalia Acevedo, Emilia Pichiola, Julieta Espirca, Patricia Guzmán y Paula Olivera.

Entre los hombres, los mejores tiempos fueron para Ignacio Oliva, Nicolás Blasco, Gonzalo Fernández, Germán Ponce y Maximiliano Fernández.

En la prueba de 3 kilómetros, las cinco primeras posiciones femeninas correspondieron a Juliana Barranquero, Fiorella Riveira, Victoria Aquino, Xiomara Colman y Ludmila Huayta Fernández.

En la rama masculina, los ganadores fueron Santiago Núñez Méndez, Lautaro Nieto, Demian Dure, Santino Avellaneda y Diego Tovar.

Como parte de la ceremonia de premiación, representantes de la Sociedad Civil Mi Pueblo entregaron la Copa «Fabián Aquino» a quienes registraron las mejores marcas de la jornada.

Del evento también participó la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva.

Con un número récord de participantes, historias de esfuerzo y un circuito que volvió a reunir a familias enteras en las calles varelenses, la Maratón San Juan Bautista reafirmó su lugar como uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario anual de Florencio Varela.