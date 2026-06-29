Recuperan más de $600 millones tras un millonario fraude informático a una empresa de Florencio Varela

La investigación estuvo a cargo de la UFI N.º 1 especializada en delitos informáticos del Departamento Judicial Quilmes. Tras nueve meses de trabajo, la empresa damnificada recuperó el dinero sustraído y la causa ya involucra a más de quince personas.

Una empresa de Florencio Varela logró recuperar más de 600 millones de pesos que habían sido sustraídos mediante una compleja maniobra de fraude informático, luego de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 especializada en extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes.

La pesquisa demandó más de nueve meses de trabajo y estuvo coordinada por los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito, quienes reconstruyeron el circuito financiero utilizado por la organización para desviar el dinero que la empresa tenía destinado al pago de salarios e importaciones.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando el titular de la firma detectó al ingresar a la plataforma de banca electrónica que una importante suma de dinero había desaparecido de sus cuentas.

Una organización con empresas ficticias y criptomonedas

A partir de la denuncia, la Fiscalía solicitó información a entidades bancarias, empresas de telefonía e internet, organismos públicos y plataformas de intercambio de criptoactivos, lo que permitió seguir el recorrido del dinero.

Según la investigación judicial, la banda habría creado una empresa ficticia y confeccionado documentación apócrifa para simular operaciones comerciales con la firma damnificada. Además, habría utilizado líneas telefónicas prepagas registradas a nombre de terceros y más de cincuenta cuentas bancarias para canalizar los fondos hacia plataformas de criptomonedas y, posteriormente, enviarlos al exterior.

Allanamientos y capturas internacionales

Las pruebas reunidas permitieron realizar múltiples allanamientos y secuestrar dispositivos electrónicos que fueron sometidos a pericias informáticas.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores identificaron a nuevos sospechosos, entre ellos responsables de otra empresa presuntamente utilizada para emitir facturas falsas y dos ciudadanos brasileños sobre quienes pesa un pedido de captura internacional.

La empresa recuperó el dinero

Gracias al material probatorio incorporado al expediente, la entidad financiera respondió por el perjuicio económico sufrido por la firma varelense, que recuperó más de 600 millones de pesos, lo que le permitió restablecer su normal funcionamiento.

La investigación continúa y alcanza a más de quince personas presuntamente vinculadas con la maniobra, mientras la Fiscalía avanza para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en una de las mayores causas por fraude informático investigadas en el Departamento Judicial Quilmes.