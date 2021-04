Los bingos y los casinos de Mar del Plata reanudan su actividad

Up Next

Si no surge ningún imprevisto, antes de que acabe el mes se volverán a cantar líneas y bingos en los siguientes espacios: Bingo del Sol (Av. Independencia 1752), Bingo Mar (Entre Ríos 2091), Bingo Peatonal (San Martín 2300) y Bingo Puerto (Av. Edison 477). La reapertura se producirá de forma progresiva y los horarios se ajustarán conforme a las directrices de la administración correspondiente.

Casino Sasso: este espacio de juego contará con un horario de 15:00 h a 24:00 h para sus espacios de juego, donde ofrece dos mesas de blackjack, otro par de punto y banca y hasta nueve mesas de ruleta, aunque es posible que no se encuentren siempre abiertas simultáneamente. Sus principales atractivos son un salón con unas vistas al mar espectaculares y una oferta de cócteles y cocina a la altura.

