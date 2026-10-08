Lluvia y barro en Los Tronquitos: calles intransitables en Florencio Varela

Un video enviado a InfoSur muestra las dificultades para circular por las calles 1552 y 1550 del barrio Los Tronquitos después de las lluvias. Los vecinos buscan visibilizar una problemática que complica el tránsito por la zona.

Cuando llueve, salir de casa puede convertirse en un problema. En el barrio Los Tronquitos, de Florencio Varela, un video enviado a InfoSur muestra las condiciones en las que quedan las calles 1552 y 1550 después de las precipitaciones.

El barro se convierte en un obstáculo para quienes necesitan desplazarse por la zona. Lo que en otros sectores puede ser un trayecto cotidiano, en estas calles puede volverse una dificultad, especialmente cuando la lluvia deja el suelo en malas condiciones.

Las imágenes llegaron a la redacción a través de la comunidad vecinal de InfoSur, con la intención de mostrar lo que ocurre en el barrio y poner en circulación un reclamo que tiene como escenario las calles de tierra.

Cuando llueve, circular se vuelve una dificultad

El problema señalado por los vecinos es concreto: las calles quedan cubiertas de barro y, según el planteo que acompaña el video, se vuelven intransitables.

La situación vuelve a poner el foco en las dificultades que enfrentan los barrios donde las calles de tierra dependen de las condiciones climáticas. Cuando llegan las lluvias, trasladarse puede resultar mucho más complicado para quienes viven allí.

El video identifica dos puntos específicos: las calles 1552 y 1550, en Los Tronquitos. Esa referencia permite ubicar el reclamo y visibilizar una situación cotidiana para quienes residen en el sector.

Para los vecinos, mostrar lo que sucede es una manera de hacer llegar el problema más allá del barrio y reclamar que se atiendan las condiciones de circulación.

Obra pública: ¿quién invierte en los barrios que no son rentables?

El reclamo de Los Tronquitos también abre una discusión que excede a Florencio Varela. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el Gobierno nacional impulsó un cambio de modelo basado en la reducción de la obra pública estatal y una mayor participación del sector privado. Los datos presupuestarios reflejan el alcance de ese proceso: en septiembre de 2026, un relevamiento sobre 278 obras nacionales de Infraestructura y Vialidad indicó que el 63% no registraba ejecución al 30 de agosto.

La apuesta oficial por concesiones e inversiones privadas plantea una pregunta que toca de lleno a los barrios populares: ¿quién va a invertir en calles de tierra que necesitan mejorado, estabilizado o pavimento, pero que no generan peajes ni una rentabilidad directa para una empresa? Una calle transitable no es un lujo para quienes viven allí. Es una condición básica para salir de sus casas, llegar al trabajo, llevar a los chicos a la escuela o permitir el ingreso de una ambulancia.

El estado de las calles 1552 y 1550 no permite atribuir la responsabilidad de una eventual obra a un organismo específico sin conocer su jurisdicción. Pero las imágenes de Los Tronquitos ponen sobre la mesa una discusión de fondo: qué lugar ocupa la infraestructura barrial en un modelo que busca trasladar una parte de la inversión al sector privado. Y si vamos más a fondo, que dicen los concejales de La Libertad Avanza cuando Javier Milei paraliza la obra pública y se conocen reclamos como el de Los Tronquitos. Con Infosur hace rato que no hablan.

Las historias del barrio también son noticia

Este reclamo forma parte de las historias que llegan a InfoSur desde distintos puntos de Florencio Varela. Situaciones que afectan la vida cotidiana y que muchas veces necesitan de las propias imágenes de los vecinos para hacerse visibles.

Comunidad InfoSur es también eso: una red de personas que ayuda a poner en agenda lo que ocurre en los barrios y sostiene la posibilidad de que el periodismo local siga contando esas historias.

Más de un centenar de aportantes acompañan a InfoSur con contribuciones de $1.000 o $3.000. El objetivo es llegar a 150 para fortalecer este espacio de periodismo cercano a la comunidad.

Porque detrás de cada calle embarrada hay personas que necesitan llegar a destino. Y detrás de cada reclamo, una realidad que merece ser contada.

Y alguien tiene que contarlo.