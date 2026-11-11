Un informe técnico elaborado por la UNLP para el Consejo Federal de Inversiones y la Autoridad del Agua advierte sobre napas contaminadas en Florencio Varela: niveles críticos de nitratos y coliformes en los pozos, agravados por la proliferación de invernáculos que provocan inundaciones en todo el periurbano.

En un pozo de agua del barrio Villa San Luis de Florencio Varela, el agua dio 144 miligramos de nitratos por litro. El Código Alimentario Argentino fija el máximo en 45. Dicho de otro modo: más del triple de lo permitido, en una zona donde la napa es la fuente de agua para regar y, muchas veces, para vivir. Es un ejemplo de las napas contaminadas en Florencio Varela que describe un nuevo informe técnico.

El dato es uno de los hallazgos de un diagnóstico que la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata elaboró para el Consejo Federal de Inversiones y la Autoridad del Agua bonaerense. El estudio recorrió el cinturón frutihortícola de la zona sur del Área Metropolitana, que integran La Plata, Berazategui y Florencio Varela. Su conclusión es incómoda: el acuífero Puelche, la principal reserva subterránea de la región, y la capa freática más superficial sufren una presión creciente por la sobreexplotación, la contaminación y las inundaciones que provocan los invernáculos.

Es, en definitiva, un problema de agua con dos caras. Bajo la tierra, falta y llega en mal estado. Sobre la tierra, sobra y no tiene adónde ir.

Una huerta de casi 3000 hectáreas

Florencio Varela tiene un área frutihortícola estimada en 2.985,71 hectáreas, alrededor del 16% de la superficie del partido. De ese total, 316 hectáreas se cultivan bajo cubierta, es decir, en invernáculos. Son las verduras de hoja, los tomates y los pimientos que llegan después a las verdulerías del Conurbano y de la ciudad.

El distrito también pesa en la floricultura. Según el Censo Nacional Agropecuario, concentra el 13,9% de la producción provincial de flores de corte, con 42,9 hectáreas implantadas. Junto con La Plata, es uno de los nodos florícolas más importantes de la provincia.

La escala de las explotaciones es chica. Predomina la agricultura familiar, con parcelas de una a dos hectáreas, muchas de ellas arrendadas. Detrás de esos números hay familias agrupadas en organizaciones rurales como la UTT, el MTE Rural y Fetraes, que participaron del relevamiento. Cuando el agua falla, la que paga es esa economía de pequeña escala, que no tiene espalda para perforar más hondo ni para reconstruir un camino anegado.

Lo que dicen los pozos de Varela

Las perforaciones analizadas en Varela captan agua sobre todo del acuífero Puelche. Los resultados muestran dos problemas de calidad y un tercero de cantidad.

El primero son los nitratos, una sustancia que en altas concentraciones es tóxica para la salud, sobre todo para lactantes y embarazadas. Además del pozo de Villa San Luis, otro de Ingeniero Allan llegó a 91 mg/L, más del doble del límite. Según el informe, la contaminación sería difusa, es decir, no viene de un único foco sino de varias fuentes a la vez: el exceso de fertilizantes nitrogenados, el uso inadecuado de abonos orgánicos como la cama de pollo y la influencia de pozos ciegos y absorbentes.

El segundo es microbiológico. El 60% de los pozos relevados en el distrito superó el límite normativo de coliformes, que es cero. El pico fue de 134 unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros, en el mismo pozo de Villa San Luis. Los coliformes son bacterias que se usan como señal de contaminación de origen fecal. Para los técnicos, estos resultados indican sellados sanitarios defectuosos o cercanía con fuentes de ese tipo.

El tercero es la profundidad. El nivel del agua en reposo se midió entre 23,6 y 39,6 metros. Cuando se bombea para regar, el nivel cae con fuerza: en puntos de extracción intensa de Ingeniero Allan llegó a bajar hasta los 42,7 metros. Cuanto más baja la napa, más cuesta sacar el agua y más caro resulta hacerlo.

El techo de nylon: cómo los invernáculos provocan inundaciones

Pero el agua no solo falta o llega contaminada. También sobra, y en el lugar equivocado.

Según el informe, el nylon de los invernáculos anula la infiltración natural del suelo en la parte alta de las cuencas. La lluvia no entra: resbala por el plástico y corre hacia los caminos rurales y las zanjas. Con modelos matemáticos, los autores estimaron que pasar de un lote agrícola convencional a uno bajo cubierta puede multiplicar hasta seis veces el caudal pico que se descarga en los desagües pluviales.

El efecto no termina ahí. Ese caudal arrastra fertilizantes y sedimentos, que alimentan la vegetación de las zanjas, reducen su capacidad para conducir el agua y provocan anegamientos e inundaciones recurrentes. El saldo es conocido por quien haya intentado transitar un camino rural después de una tormenta: calles deterioradas, lotes bajo el agua y producción en riesgo.

Varela, además, no es cualquier punto de la cuenca: aloja las nacientes y los tramos superiores de cursos de agua clave. El arroyo Jiménez nace en Bosques como un curso efímero y se vuelve permanente cuando recibe los aportes de la trama urbana y rural del distrito. Las cuencas de San Francisco-Las Piedras, Baldovinos y Las Conchitas se comparten con los distritos vecinos. Lo que pasa en las nacientes de Varela, entonces, no se queda en Varela.

La voz de los productores

El informe no se limitó a medir. También escuchó. En los talleres participativos que se hicieron en La Capilla, los productores armaron lo que los técnicos llaman árboles de problemas y señalaron dos ejes centrales.

El primero son las inundaciones y los anegamientos. Los atribuyen a la falta de limpieza y mantenimiento de las zanjas, al avance de loteos urbanos sobre cotas altas, que altera el escurrimiento natural del agua, y a la falta de regulación sobre el agua de lluvia que cae de los invernáculos.

El segundo es el acceso y la calidad del agua. En verano, la concentración del bombeo hace bajar la napa y reduce el caudal. Aparecen arena y sarro que tapan las cintas de riego por goteo. Y perforar de nuevo, más profundo, tiene un costo económico elevado para una explotación familiar.

Qué propone el informe

El diagnóstico termina con recomendaciones para los municipios, entre ellos el de Florencio Varela, para la Autoridad del Agua y para el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Las medidas prioritarias son cuatro:

Retener la lluvia donde cae. Que los predios agrícolas incorporen sistemas de drenaje sostenible, como zanjas de infiltración o pozos secos de absorción, para amortiguar los caudales máximos y recargar el acuífero. El informe propone promover su adopción e incluso volverla obligatoria.

Que los predios agrícolas incorporen sistemas de drenaje sostenible, como zanjas de infiltración o pozos secos de absorción, para amortiguar los caudales máximos y recargar el acuífero. El informe propone promover su adopción e incluso volverla obligatoria. Controlar la calidad del agua. Montar redes de monitoreo estacional del nivel y la calidad en pozos de consumo y de riego, y ofrecer alternativas de potabilización o cloración doméstica a las familias donde se detectaron coliformes o nitratos.

Montar redes de monitoreo estacional del nivel y la calidad en pozos de consumo y de riego, y ofrecer alternativas de potabilización o cloración doméstica a las familias donde se detectaron coliformes o nitratos. Ordenar el territorio. Proteger el suelo agrícola para que no sea desplazado de manera desordenada hacia zonas sin servicios básicos o frágiles ambientalmente, e incorporar franjas de amortiguación a lo largo de los arroyos.

Proteger el suelo agrícola para que no sea desplazado de manera desordenada hacia zonas sin servicios básicos o frágiles ambientalmente, e incorporar franjas de amortiguación a lo largo de los arroyos. Aprovechar el agua de lluvia. Construir reservorios familiares o comunitarios. El agua de lluvia tiene menos sales disueltas y un pH óptimo, de modo que ayudaría a frenar la salinización de los suelos y a reducir el consumo de agua subterránea.

Una misma agua

La paradoja queda a la vista. La lluvia que hoy corre por el nylon e inunda los caminos es la misma que le falta a la napa en verano. Y la napa, a su vez, es la que se contamina con lo que se aplica sobre la tierra. Cada eslabón empeora al siguiente.

El informe no apunta a un culpable único ni propone prohibir la producción bajo cubierta, que sostiene a cientos de familias. Propone, en cambio, algo más simple y más difícil: que el agua se quede donde cae.

El informe en números

2.985,71 hectáreas frutihortícolas en Varela (16% del partido)

hectáreas frutihortícolas en Varela (16% del partido) 316 hectáreas bajo cubierta

hectáreas bajo cubierta 13,9% de las flores de corte de la provincia

de las flores de corte de la provincia 144 mg/L de nitratos en el pozo más alto (límite: 45)

de nitratos en el pozo más alto (límite: 45) 60% de los pozos relevados superó el límite de coliformes

de los pozos relevados superó el límite de coliformes Hasta 6 veces más caudal pico en lotes con invernáculo, según los modelos

más caudal pico en lotes con invernáculo, según los modelos