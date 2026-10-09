Edición impresa de InfoSur: juicio oral al clan Centurión

La nueva edición impresa de InfoSur abre con la resolución de la Cámara Penal de Quilmes que ordena iniciar el juicio oral en el caso Morello-Escalante. Además: la caída del consumo en Varela, el adiós a Piero, la pelea por las reelecciones en el PJ y el regreso de AySA a manos privadas.

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Hay una hoja escrita a mano que ahora tendrá que explicarse frente a un tribunal.

Según la acusación, estaba en el maletín del comisario mayor Francisco Centurión el día en que la Policía Federal le cortó el paso. En el ítem 16 de esa libreta se lee una frase que hoy pesa más que cualquier otra: «evaluar un brote psicótico de Lucas y el desenlace fatal».

Esa hoja es el punto de partida de la edición impresa de InfoSur de esta semana. Tras meses de dilaciones judiciales, la Cámara Penal de Quilmes resolvió iniciar el juicio oral de inmediato, y la tapa lo anuncia con un título que no necesita explicación: Juicio oral ya para el clan Centurión.

Caso Morello-Escalante: la hora del juicio

Es la historia que une los nombres de Lucas Escalante y Lautaro Morello, y que desde hace meses recorre los pasillos de Quilmes y las calles de Florencio Varela. La acusación sostiene que el escrito podría ser el libreto de una coartada. Será el tribunal quien lo determine. La edición reconstruye cómo se llegó hasta acá y qué cambia con la decisión de la Cámara.

Varela vende menos y la persiana baja

Hay calles de Florencio Varela que alguna vez tuvieron otro ruido: el de las persianas que se levantaban temprano, el de los camiones entrando a las fábricas. El cierre de El Morenito, un comercio histórico con más de seis décadas de trayectoria, volvió a poner una pregunta sobre la mesa. La respuesta se repite en distintos sectores: se vende menos. El Municipio responde con ferias, promociones, capacitación, beneficios para empresas y una apuesta de largo plazo al Parque Industrial.

Adiós a Piero: su historia en Varela

El cantautor murió a los 81 años y será despedido este viernes en Buenos Aires. En Florencio Varela su nombre quedó ligado a recitales de los primeros años de la democracia, cuando la cultura volvía a los barrios y la Secretaría de Cultura que dirigía Alejandro Mayol, entre 1983 y 1995, buscaba llevar actividades a una comunidad que crecía.

Reelecciones: la pelea que tensa al PJ

El kicillofismo volvió a poner en el centro la continuidad de los intendentes bonaerenses. La Legislatura mantiene trabado el debate y la disputa amenaza con trasladarse al Congreso del Partido Justicialista. Florencio Varela aparece como uno de los distritos donde el oficialismo busca preservar su caudal electoral.

AySA vuelve a manos privadas: Varela ya vivió esta historia

La empresa que lleva agua y cloacas a 14 millones de personas vuelve a manos privadas después de dos décadas. En Varela hay un recuerdo particular: en septiembre de 2005, Néstor Kirchner habló en la avenida Jorge Novak sobre el conflicto con Suez, que entonces operaba Aguas Argentinas. Ahora el camino vuelve a cambiar.

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