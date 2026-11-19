El actor y escritor participará de la jornada inaugural de la Feria del Libro este jueves 19 de noviembre. Presentará su reciente obra, una historia atravesada por la inmigración, los vínculos familiares y las herencias que pasan de una generación a otra.

La Feria del Libro de Florencio Varela tendrá este jueves una visita destacada: Gonzalo Heredia presentará “Extranjera”, su reciente novela, en una charla abierta al público que combinará literatura, memoria familiar y reflexiones sobre los vínculos entre generaciones.

El encuentro será a las 18, durante la jornada inaugural de la feria, en el salón de Bomberos Voluntarios, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Dorrego.

En “Extranjera”, Heredia construye un relato que se mueve entre dos tiempos. Por un lado, la historia de una inmigrante siria que llega a la Argentina. Por otro, una escena situada años después, cuando su nieta la visita en el hospital, poco antes de su muerte.

A través de esas dos temporalidades, la novela pone en juego una pregunta que atraviesa la historia: ¿dejamos de repetir aquello que heredamos?

El propio autor reconoció que la obra tiene una raíz personal. Según explicó, está inspirada en su relación con su padre y en los distintos roles que se construyen dentro de una familia. Esa experiencia íntima se convierte en materia literaria y abre una reflexión sobre las marcas que recibimos, los mandatos que transmitimos y aquello que cada generación intenta transformar.

La visita también tendrá un significado especial para el escritor por el encuentro directo con los lectores. Al referirse a este tipo de acontecimientos, Heredia los definió como espacios de resistencia que fomentan la lectura y permiten acercarla a nuevos públicos.

“Es una celebración cultural importante. Me encanta tener la posibilidad de participar, de compartir con la gente”, expresó.

La presentación de “Extranjera” será una de las propuestas de apertura de la Feria del Libro de Florencio Varela y una oportunidad para conocer otra faceta de Gonzalo Heredia, reconocido por su trayectoria como actor y cada vez más presente también en el ámbito de la literatura.

La cita es este jueves 19 de noviembre, a las 18, en el salón de Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y Dorrego.