Línea 148: estos son los nuevos recorridos y destinos

Con el regreso del servicio de la línea 148 en Florencio Varela, se confirmaron los ramales que vuelven a conectar el sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires.

Con la vuelta de la línea 148, miles de vecinos de Florencio Varela recuperan un servicio clave para trasladarse diariamente. Tras cinco meses sin funcionamiento, la reactivación del transporte ya tiene recorridos definidos.

La empresa a cargo confirmó los ramales que estarán operativos desde el 1º de mayo, con conexiones entre distintos puntos del distrito y la Ciudad de Buenos Aires.

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Destinos desde Plaza Constitución

Los recorridos confirmados son:

A – Cementerio x Irigoyen (ex C por Irigoye)

B – La Capilla x Senzabello (ex C por Senzabello)

D – Villa del Plata (ex H)

G – Estación Solano x 844 (ex E x 844)

H – Estación Solano x Monteverde (ex F x Monteverde)

I – Estación Solano x San Martín (ex G x San Martin)

Estos ramales vuelven a conectar zonas clave del sur del conurbano con el centro porteño, en un servicio que históricamente fue uno de los más utilizados por los vecinos.

Qué tener en cuenta

El servicio se reactivó bajo una nueva administración y se espera que en las próximas semanas se incorporen mejoras, como seguimiento de unidades en tiempo real y mayor frecuencia en horarios pico.

Además, la vuelta de la línea implica la reincorporación de trabajadores y la recuperación de un circuito fundamental para la movilidad en la región.

El regreso de la línea 148 no solo restablece recorridos: vuelve a ordenar la vida cotidiana de miles de usuarios que dependen del transporte público en Florencio Varela y alrededores.