La nueva app argentina que promete vender sin pagar comisión

Con el cierre de Mercado Shops, miles de emprendedores argentinos que vendían a través de esa plataforma quedaron obligados a buscar nuevas alternativas para sostener sus negocios online. En ese escenario, comienzan a aparecer soluciones locales que apuntan a simplificar la venta digital sin perder rentabilidad.

Una de ellas es Pistacho App, una plataforma que reúne en un solo lugar herramientas clave para quienes venden a través de redes sociales como Instagram, TikTok o WhatsApp.

Pensada especialmente para microemprendedores, la aplicación permite crear una tienda online, generar un link en bio, gestionar turnos, recibir pagos y hasta incorporar herramientas de inteligencia artificial para contenido y productos, todo sin necesidad de conocimientos técnicos.

El diferencial más fuerte aparece en el modelo de negocio: a diferencia de otras plataformas que cobran comisión por cada venta, Pistacho propone un esquema de precio fijo en pesos, lo que permite a los usuarios conservar el total de sus ingresos sin descuentos por transacción.

Además, integra medios de pago como Mercado Pago y Ualá, facilitando la operatoria cotidiana de quienes venden de manera independiente.

El crecimiento del comercio digital en redes sociales en los últimos años, sumado a la salida de Mercado Shops del mercado, abrió un nuevo escenario donde la simplicidad y los costos bajos se vuelven determinantes para quienes recién empiezan.

En ese contexto, herramientas como Pistacho buscan posicionarse como una alternativa accesible y adaptada al ecosistema argentino, donde cada venta cuenta y cada comisión pesa.