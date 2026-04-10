Filmarán un thriller apocalíptico en Varela con figuras del cine argentino

«El Sello», la película que combina terror y suspenso, tendrá locaciones en Florencio Varela y Berazategui y apunta a estrenarse en 2026/2027.

El conurbano bonaerense volverá a convertirse en escenario cinematográfico. La película “El Sello”, un thriller apocalíptico con elementos sobrenaturales, comenzará a rodarse en locaciones de Florencio Varela y Berazategui durante el invierno de 2026.

El proyecto está dirigido por Rodrigo Ezequiel Marassi y forma parte de una apuesta dentro del cine de terror y suspenso nacional.

De qué trata “El Sello”

La historia gira en torno a Julio, un hombre que comienza a sufrir convulsiones y a presentar extrañas marcas en su cuerpo. A partir de allí, una serie de visiones anticipan la llegada de “El Sello”, una profecía que anuncia un escenario apocalíptico marcado por un día sin amanecer.

Un elenco con figuras conocidas

El film contará con la participación de actores reconocidos del ámbito nacional como Pablo Rago, Diego Alonso, Larry de Clay y Claudio Di Lorenzo.

Rodaje en el conurbano

Según adelantaron desde la producción, las locaciones en el sur del conurbano fueron elegidas por su estética y por la posibilidad de construir una atmósfera acorde al tono del relato.

En ese sentido, Florencio Varela y Berazategui serán escenarios centrales para el desarrollo de la historia.

Un proyecto que se expande

Además de la película, el universo de “El Sello” incluirá cortometrajes derivados de sus personajes. El primero de ellos estará centrado en el personaje interpretado por Larry de Clay, bajo el título “La noche más oscura”.

Se estima que la película tendrá su estreno entre 2026 y 2027, con la intención de participar en festivales internacionales antes de su llegada a plataformas digitales.