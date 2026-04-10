Edición impresa Infosur: juicio por Lautaro y Lucas, la UNAJ en emergencia y más noticias de Varela y la región

La nueva edición impresa de Infosur ya está en la calle. Como cada semana, el diario del sur del conurbano bonaerense llega con las historias que importan, las que se cuentan despacio, con contexto y con la profundidad que solo permite el papel. Esta edición no es la excepción: es una de las más cargadas de los últimos tiempos.

El juicio por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición y muerte de Lucas Escalante, los dos jóvenes que salieron a festejar el pase de Argentina a cuartos de final del Mundial de Qatar en diciembre de 2022 y nunca volvieron, arranca el lunes 13 de abril en el Tribunal N°2 de Florencio Varela. Toda una familia policial en el banquillo. La cobertura completa, en página 8.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche atraviesa una crisis que los números hacen difícil de ignorar: 5.000 estudiantes más que el año pasado, el mismo presupuesto real que en 2023 y una declaración de emergencia económica y salarial que unió a docentes, nodocentes, estudiantes y graduados. La historia completa, en página 3.

Flora Benítez tenía 80 años, un kiosquito en la ventana y toda una vida construida en el barrio Santa Ana de Florencio Varela. La mataron adentro de su casa cuando un grupo de delincuentes entró aprovechando un corte de luz. Los autores siguen prófugos. La crónica, en página 11.

El martes 14, los intendentes bonaerenses marchan al Ministerio de Economía para tocarle el timbre a Luis Caputo. Los municipios perdieron más del 40% de sus recursos reales y algunos ya no saben cómo llegar a fin de mes. El contexto y las consecuencias para la región, en página 2.

La Suprema Corte bonaerense frenó el proyecto inmobiliario que avanzaba sobre la ribera protegida de Berazategui. Había máquinas trabajando, suelo removido y una ordenanza que convirtió reserva ambiental en tierra urbanizable. El fallo y el negocio detrás, en página 7.

Leé la edición completa como si tuvieras el diario en las manos.

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