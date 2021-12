«La hija de Dios», el documental sobre Diego con la mirada de Dalma

«Estoy feliz y emocionada con este proyecto y agradezco la oportunidad de seguir encontrándome con él, con la pasión de la gente por mi padre, descubrir anécdotas únicas y seguir sintiendo vivo su fuego sagrado por la vida, el compromiso por su país, el sentido de justicia, de equipo y deporte en un recorrido lleno de amor que me hace entenderlo aún más”, dijo Dalma Maradona.

«La hija de Dios» estará dirigida por Lorena Muñoz, («Gilda, no me arrepiento de este amor») y producida por Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman para Infinity Hill, y Karina Castellano, Helen Roca y Gabriela Galaretto para Nativa, bajo la supervisión de la vicepresidenta de producción y desarrollo para Discovery Latin America, Michela Giorelli