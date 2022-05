La empresa Cuidados Sileno y una avivada que sale caro

La rápida intervención de la jefa del PAMI de Florencio Varela, Laura Ravagni, permitió destrabar la situación de la abuela Isabel (81), a quien habían dejado prácticamente a la deriva en una internación domiciliaria: sin cama, sin colchón, sin sillas de ruedas, sin kinesiólogo y sin médico clínico tras una cirugía de cadera. Y puso en evidencia a la empresa Cuidados Sileno SRL cuyo director médico es, según la propia web, Alejandro Bagato, ex secretario de salud de la comuna y ex funcionario del IOMA.

Ravagni, ex presidenta del Concejo Deliberante de Florencio Varela e histórica dirigente del peronismo local puso el grito en el cielo cuando leyó la publicación de la web de Infosur. Esa firme posición determinó que finalmente los elementos faltantes llegaran a destino y colgó en la cornisa a Cuidados Sileno quien empieza a sumar denuncias con un accionar que trae sospechas que le salen caro al PAMI y a los abuelos.

A saber, la historia de Isabel de 81 años fue adelantada en el portal web de Infosur. Y nace a raíz de una de las prestaciones más importantes de la obra social de los abuelos. “PAMI brinda Internación Domiciliaria Integral destinada a otorgar prestaciones médicas de rehabilitación para personas afiliadas que cursen una patología en período agudo, o subagudo y que requieran un abordaje multidisciplinario para transitar la recuperación en su domicilio”.

Para ejecutar esa prestación, PAMI la deriva a empresas que se dedican exclusivamente a proveer elementos de internación domiciliaria y las paga, muy bien. Sin embargo, según una denuncia de hace seis años y la metodología utilizada hace unos días, no siempre Cuidados Sileno cumple con la provisión, aunque eso no determina un ahorro para la obra social.

Isabel fue operada el jueves pasado, después de la postergación de una semana, en la Clínica Santa Clara de Florencio Varela. El cuadro de situación, reflejado por los médicos del sanatorio, era una fractura de cadera que necesitaba intervención quirúrgica y una consiguiente domiciliaria, con un largo reposo pautado en meses con asistencia de enfermera y kinesiólogo, cama ortopédica, colchón antiescara y silla de rueda. Y para ello, la clínica y los familiares, recurrieron a la leyenda anterior firmando la documentación de respaldo. Y PAMI lo autorizó.

Pues bien, según dispuso la obra social, la empresa Cuidados Sileno debía proveer de todo el material para una internación domiciliaria adecuada a la necesidad de la patología que atraviesa Isabel. Si bien, por el estado de salud de la abuela la silla de ruedas todavía no la necesita, pues tiene por lo menos para tres meses de postración en la cama, los empleados de la empresa Cuidados Sileno señalan que no la tienen en stock, como tampoco el colchón antiescara, el kinesiólogo no tuvo visitas hasta cinco días después del alta médica y la cama llegó el martes después de una larga insistencia de la hija por el temor a una nueva caída que complique su estado de salud. Solo la prestación de la enfermera es la que se está cumpliendo.

En noviembre del 2016, hace casi seis años, Lorena Iaccarino, denunció a la empresa Cuidados Sileno SRL con domicilio en Florencio Varela por la supuesta facturación de servicios que no cumplió. Y aunque en este caso ocurrió con la obra social IOMA, surge a luz una sospecha que indigna. Y que Alejandro Bagato deberá aclarar en forma urgente.

Nobleza obliga destacar que después de la intervención de Ravagni comenzaron a ser provistos los elementos que faltaban por parte de la cuestionada empresa.