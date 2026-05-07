La CGT regional salió en defensa de la UNAJ y confirmó su apoyo a la marcha del 12 de mayo

La CGT Regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela realizó una conferencia de prensa en respaldo a la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo en todo el país, en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) será parte de la movilización nacional junto a estudiantes, docentes, nodocentes y organizaciones sindicales que expresaron su rechazo a la situación presupuestaria del sistema universitario.

De la conferencia participaron Ariel Burtoli, secretario de Relaciones Institucionales de la CGT Regional; Manolo Juares, secretario de Organización; Diego Viera, secretario general de ATUNQ; Juan Alberti, secretario general de ATUNAJ; y Azul Macchi, secretaria de Género y Derechos Humanos de ATUNAJ.

También acompañaron representantes de los gremios Curtidores, UDOCBA, AMET, Amas de Casa, Guardavidas, Madereros, Químicos y Petroleros y S.E.A.M.A.R.A., en una muestra de respaldo del movimiento obrero a la universidad pública.

“La ley se cumple cuando quieren”

Durante la conferencia, Ariel Burtoli cuestionó el rumbo del Gobierno nacional respecto a las universidades.

“Este Gobierno se ha ensañado con los jubilados, con la salud y específicamente con las universidades nacionales, que forman profesionales para una Argentina mejor. La ley la cumplen cuando quieren y este es un ejemplo”, afirmó.

En la misma línea, Manolo Juares sostuvo que el reclamo por el financiamiento universitario expone una situación crítica.

“Es increíble que tengamos que exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, como si estuviéramos en una dictadura. Vamos a acompañar la marcha, como siempre lo hemos hecho. Como movimiento obrero organizado tenemos la obligación de estar del lado de las universidades”, señaló.

“La universidad, en el centro del conflicto social”

Desde el ámbito universitario, Diego Viera destacó la importancia del acompañamiento social.

“La sociedad sabe de la importancia de las universidades y esperamos que nos acompañe en la marcha”, expresó.

Por su parte, Juan Alberti remarcó el vínculo entre derechos laborales y funcionamiento académico.

“Los derechos de los estudiantes estarán garantizados si los derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes están garantizados, porque eso es lo que hace funcionar a las universidades”, afirmó.

“Emergencia salarial y 60% bajo la pobreza”

En el cierre, Azul Macchi advirtió sobre la situación económica del sector universitario.

“Hoy nos encuentra en las vísperas de una cuarta Marcha Federal Universitaria, con una mayor emergencia salarial y con más del 60% de los trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza”, señaló.

“Convocamos a la marcha en unidad, no solo de la comunidad educativa, porque lo que está en juego es un modelo de país. No nos van a sacar la universidad como herramienta de movilidad social ascendente”, concluyó.