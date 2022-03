Juicio a Iván Cáceres por el intento de homicidio de Morena P.; testigos lo reconocieron escapando de la casa de la victima

Por Romina Martinez Parfeniuk

El Tribunal Oral N° 2 de Florencio Varela, comenzó a juzgar a Iván Cáceres por el ataque despiadado y cruel contra Morena P., a quien apuñaló en 11 ocasiones para que no lo delatara luego de que lo viera en su casa robando. En la primera audiencia, varios testigos hablaron de que el imputado era conocido en la zona por su accionar delictivo, y hasta lo señalaron como quien salió corriendo de la casa del barrio San Francisco, tras sustraer algunos elementos y atacar a la niña aquella madrugada de enero de 2019.

En el inicio del debate, el Fiscal Marcelo Selier y el Dr. Marcelo Valenti – particular damnificado- coincidieron en los lineamientos del debate y remarcaron que intentarán demostrar en las distintas audiencias que Cáceres ingresó a la vivienda de la familia de Morena P. con fines de robo, que al ser descubierto por la menor, utilizó un elemento corto punzante, la apuñaló con el objetivo de ocultar su delito – dándole muerte- y luego se fugó del lugar con elementos que había sustraído.

En el caso de la defensa del encartado, Dres. Ricardo Muro y José Matillia, argumentaron en sus lineamientos que su defendido “reconoció participar del robo, pero que es ajeno al ataque”.

Jueces del Tribunal 2 de Varela

Los magistrados doctores Santiago Zurzolo Suárez; Natalia González Aguirre y Fabio Stremel, escucharon en más de una hora de debate a ocho testigos, entre ellos familiares de la víctima, personas que participaron de la investigación y quienes fueron claves para la detención del encartado.

Crudo relato de la mamá de Morena: “Creí que mi hija estaba muerta”

La primera en declarar fue la madre de Morena, Flavia Zayas quien con firmeza desplegó un relato pormenorizado de aquella madrugada del 13 de enero de 2019 cuando fue despertada por el desesperado grito de auxilio de su pequeña hija. “Entrè en la habitación, Mami, mami me decía agitada. La intento levantar y se me resbalaba porque estaba mojada. La alce, encendí la luz y vi sangre por todos lados… Empecé a gritar…No sé qué le pasaba… en eso escuché un disparo y a Morena se le fueron los ojos para atrás; Pensé que se me moría, le pusimos las manos en la herida y la llevamos corriendo a la sala de primeros auxilios del frente de casa” recodó la mujer quien declaró por pedido de ella sin la presencia del imputado.

Zayas dio cuenta que la escuchar un disparo creyó que su hija había suido herida por una bala, y que al salir de su casa vio a su vecina – agente policial- y le preguntó si había disparado “Ella me dice que disparó al piso porque estaba Iván Cáceres dentro de mí casa”.

También, recordó cómo auxiliaron los enfermeros del Centro de Salud de barrio San Francisco a su hija. “ Le hicieron RCP en una camilla y la sacaron del estado que estaba…ella estuvo todo el tiempo concientes. Hasta que la trasladaron al Hospital Mi Pueblo donde la operaron varias veces para salvarle la vida… ella había perdido mucha sangre y como corría riesgo su vida fue ingresada varias veces al quirófano”.

Recordemos que Morena tenía cortes en su tórax, en manos, muñeca y brazo. “Tenía múltiples lesiones… y una de las puñaladas paso cerca del corazón. Creí que mi hija estaba muerta…” planteó Zayas ante los jueces del TC2 de Varela.

En el último tramo de su declaración la madre de la víctima relató como realizó la denuncia y su cara a cara con el detenido por el hecho. “En la Comisaria Quinta quise entrar para verlo y lo único que atiende a decir es ´porqué Iván le hiciste esto a mí hijita…pedirle perdón a Dios porque yo no te perdono”. Y aclaró que el ahora encartado “Me miró y me hizo una mueca sonriente… Sentí tanta importancia…”.

Sobre aquella madrugada, también dio su testimonio el padrastro de Morena quien fue claro y preciso al relatar cómo encontró a la niña de 9 años en ese entonces, cómo la alzó en brazos y la llevó desvanecida y ensangrentada al Centro de Salud cuzando la calle. También recordó que , su vecina- agente de la Policía Bonaerense- fue quien le señaló haber visto a Cáceres saliendo de la casa y por último remarcó que fue hasta la vivienda del encartado donde su cuñada le manifestó que la madre de Cáceres le entregó la Tablet robada a su hijastra a la policía.

Testigos comprometen a Cáceres

Fue clave el testimonio de la agente de la policía bonaerense, vecina de la víctima quien aseguró haber visto salir de adentro de la casa de Morena Ponce al encartado, relató que previo a eso, su hija la despertó comentándole que había visto a un hombre de buzo con capucha roja asomarse en la ventana de su habitación y que por esa situación se quedó levantada. “Me di cuenta que mi portón y del de la casa de More estaban abiertos… El perro de casa estaba muy molesto ladraba constantemente y en uno de esos ladridos salí de la casa y vi como Iván salía desde adentro de la casa e mi vecina… tome mi arma y disparé al suelo. No se asustó pero pude verle el rostro y era él. Luego salió Flavia con su marido teniendo a Morena en brazos herida” dijo.

Otro relato que comprometió a Cáceres fue el de un hombre que habita una vivienda a unas 8 cuadras de la casa de Morena P., y que aquella madrugada del 13 de enero de 2019 había llegado de una fiesta, “Eran 3.30 am, siento un ruido en la ventana del frente y me encuentro con la cara de esta persona que intentaba ingresar a mí casa… Le grite y el salió corriendo”.

Al ser interrogado por el Ministerio Público Fiscal aclaró que “por redes sociales vi el rostro de esa persona. Esto fue el domingo 13 de enero, luego me acerque a la comisaría a denunciar el hecho” sentenció.

Investigación y detención

En el último tramo del debate oral brindaron su testimonio, tres efectivos policiales que habían sido convocados por llamados al 911 a la vivienda del ataque a Morena y a la residencia de ahora detenido. Todos aseveraron que Cáceres se mostró hostil ante la presencia de la policía. Uno de ellos remarcó que el masculino “Tenía manchas en el cuerpo de color rojizo, en las manos y en los brazos” y que fue trasladado a la Comisaria Quinta por el hecho.

Testigos de la defensa

En la audiencia del miércoles 30 de marzo, se espera la declaración de los testigos de la defensa del encartado. Además, se prevee que luego se lleven adelante los alegatos del Ministerio Publico Fiscal, del particular damnificado y de la defensa.

El hecho Iván Fernando Cáceres está acusado de apuñalar 11 veces a Morena P.( 9 años en enero de 2019) cuando ingresó a la vivienda donde dormía en el barrio San Francisco de Florencio Varela. A Cáceres se le imputa los delitos de «robo calificación por el uso de arma y tentativa de homicidio crimis causa».