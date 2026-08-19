Quilmes erradicó un basural histórico en Ezpeleta Oeste y lo convirtió en espacio público

El Municipio de Quilmes erradicó un basural en Ezpeleta Oeste, ubicado en avenida La Plata y Cuba, y recuperó el sector para convertirlo en un nuevo espacio público para los vecinos. Los trabajos fueron supervisados por la intendenta interina, Eva Mieri, en el marco del programa Quilmes Limpio, impulsado por la intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza.

«Esta es la culminación de la obra. Primero vino el pavimento, las luminarias y después la conversión de este basural y la recuperación del espacio público para que las familias lo puedan disfrutar y hacer un espacio verde acá en Ezpeleta, que también nos hace falta. Hoy este es un predio recuperado para la comunidad», señaló Mieri, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Una obra financiada íntegramente con fondos municipales de Quilmes

La intervención se ejecutó de manera íntegra con recursos del tesoro municipal y contempló un plan de equipamiento, infraestructura y parquización. Entre las tareas principales, las cuadrillas operativas colocaron 16 metros cúbicos de hormigón, reconstruyeron cordones e instalaron bolardos de protección. En cuanto al equipamiento urbano, se montaron bancos dobles y simples, juegos de mesa, maceteros, columnas de luminarias y se reacondicionó el suelo con la incorporación de diversas especies vegetales.

Según explicó el Municipio, la recuperación de este sector forma parte de la política de ordenamiento y mejora de los espacios públicos, con el objetivo de transformar puntos afectados por la disposición indebida de residuos y devolverlos al uso de la comunidad.

Sebastián García, por su parte, agregó: «Hoy estamos erradicando un basural donde algunos vecinos tiraban sus desechos y afeaban este ingreso a Ezpeleta, además de generar un ambiente inadecuado para la gente del barrio. Y creo que este tipo de acciones marcan la dignificación de ir mejorando los barrios, que es algo que nos marcó la intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, y que nos propone hoy en día Eva Mieri».

Multas para quienes arrojen basura en la vía pública

El Municipio recordó que en Quilmes arrojar basura o escombros en la vía pública está penado por la Ordenanza N° 14.226/2024, que establece sanciones económicas y el secuestro preventivo del vehículo utilizado para cometer la infracción.

De la actividad también participaron el subsecretario de Servicios Públicos, Silvio Sarti; su par de Articulación de Servicios Públicos, Diego Campolongo; la directora general de Parques y Paseos, Laura Moreira; y el director de la Base Regional de Ezpeleta, Jonatan Marcelo.