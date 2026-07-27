Afro Tambor hizo vibrar a Florencio Varela con más de 40 artistas

El programa «Caja de Resonancia» reunió a más de 40 artistas locales en una exhibición gratuita de percusión afro en el Salón de Bomberos Voluntarios, dentro de la agenda de vacaciones de invierno que ofrece el Municipio de Florencio Varela hasta el 2 de agosto.

El sonido llegó primero, antes que las palabras. Un pulso grave, repetido, que se coló entre las calles 25 de Mayo y Dorrego hasta llenar el Salón de Bomberos Voluntarios de cuerpos que se acercaban sin saber bien qué los convocaba. Adentro, más de 40 artistas locales esperaban con los tambores listos para contar, a su manera, un viaje que empezó hace siglos y cruzó océanos hasta desembocar en una tarde de sábado en Florencio Varela.

«Afro Tambor» fue el nombre elegido para esa travesía. Organizado por el programa comunal «Caja de Resonancia», el espectáculo recorrió la historia de la percusión desde sus orígenes africanos hasta su llegada a América, y se convirtió en uno de los puntos más celebrados de la agenda de vacaciones de invierno que impulsa el Municipio.

El intendente Andrés Watson remarcó el alcance de la convocatoria y destacó «un despliegue con más de 40 artistas locales que pusieron su corazón en el escenario para presentar un show gratuito destinado a las familias del partido en vacaciones de invierno». El jefe comunal subrayó, además, la lógica detrás de este tipo de propuestas: garantizar que «cada niño o niña aprovechara instancias de esparcimiento sin necesidad de abonar nada, en pos de su alegría y desarrollo».

La secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, confirmó que la programación continuará durante toda la semana. «Aseguramos una agenda repleta de opciones hasta el domingo 2 de agosto con propuestas de calidad, protagonizadas por frentistas de los diferentes barrios del distrito, para pasar el receso de la mejor manera», señaló la funcionaria.

Entre el público, las reacciones confirmaron el objetivo trazado desde el Ejecutivo local. Georgina Pereyra, vecina de Lomas de Monteverde, celebró «la variada oferta del Municipio con actividades que lograron un buen alcance en la gente» y contó que participa junto a sus hijos en cada propuesta: «Muy entretenidas, pero también educativas», definió.

Para Susana Leiva, residente de Villa Aurora, la gratuidad del espectáculo tuvo un peso especial. «Que los chicos y las chicas pudieran divertirse sin costo fue una gran oportunidad, principalmente por la situación económica actual», celebró, visiblemente conmovida por lo que definió como «el maravilloso espectáculo».

Silvia Pertus, integrante del grupo de percusión y oriunda de la zona del Cruce Varela, puso en palabras el sentido más profundo de la propuesta. «Una reivindicación de la cultura africana, de nuestras raíces», describió sobre el show. «Fue un orgullo mostrarnos en este espacio e incentivar al público a aprender sobre otros sonidos y formar parte de algo tan emocionante», compartió.

Con los tambores todavía resonando en la memoria de quienes se acercaron ese sábado, la agenda de vacaciones de invierno en Florencio Varela sigue su curso. Quienes quieran conocer la grilla completa de actividades hasta el domingo 2 de agosto pueden ingresar en www.varela.gob.ar/inviernoenvarela.