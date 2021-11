Historia de los dados como juego de casino

Jugar a los dados representa un gran atractivo para todos los que vayan a los casinos, y en el caso de que no puedan acudir, también existe la versión online en algunos de los mejores casinos virtuales del mundo, que recrean a la perfección la experiencia de jugar a los Dados.

La palabra Craps (dados) es como se conoce al juego en todo el mundo y surge como una variante americanizada de la palabra Crabs, de Francia, en el siglo XIX. Este concepto, se le asignaba cuando se sacaba un doble as, la tirada más baja de otro juego de dados, el Hazard. De allí, terminó surgiendo la palabra Craps que se usa hasta día de hoy.

Continue Reading

Advertisement