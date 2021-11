¿Cómo funciona la blockchain y por qué es segura?

Up Next

Esta cadena de bloques aporta una seguridad única en los datos que son almacenados en el sistema, ya que le brinda la encriptación necesaria para cuidar tu información y aunque las transacciones son públicas, no aparecerán detalles personales en estas, sino el número de Wallet utilizado en cada una.

Los bloques de la blockchain se encargan de almacenar todos los datos, replicando la información en cada uno de estos, a fin de que esté mucho más segura y no se pierda fácilmente, actualizando las transacciones en tiempo real.

La información que se introduce en la blockchain no puede ser borrada, solo pueden irse sumando nuevos registros, tampoco requiere ser legitimada, a menos que la mayoría se ponga de acuerdo para hacerlo.

Además, la blockchain no necesita de intermediarios que aprueben o comprueben la información, ya que no se rige por ningún ente bancario o gubernamental, sino que está distribuida entre usuarios independientes que entre sí le dan la validez necesaria.

A estas alturas todos hemos oído hablar de la blockchain al menos una vez, pero no todos saben cómo funciona y porque se considera que tiene la seguridad suficiente, ya que se trata de una tecnología asociada a una cadena de bloques creada en 2009 con la aparición del Bitcoin y que ha dado origen a muchas otras monedas virtuales.

