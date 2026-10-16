¿Dónde estaba la base de los médicos truchos en Florencio Varela?

La investigación que terminó con nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas por una presunta red de servicios médicos clandestinos suma un dato local: el lugar señalado como posible base operativa estaría en Villa Vatteone, sobre la calle San Nicolás, cerca del límite con Pista de Trote, en Florencio Varela. Una imagen de Google Street View de agosto de 2024 muestra ambulancias estacionadas frente a la propiedad.

La investigación sobre la presunta red de falsos médicos que derivó en un amplio operativo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires tiene un punto de interés en Florencio Varela. La organización investigada tendría una de sus referencias operativas en una propiedad de la calle San Nicolás, en Villa Vatteone, en las inmediaciones del límite con el barrio Pista de Trote.

El dato adquiere relevancia por una imagen de Google Street View registrada en agosto de 2024. En el registro se observan ambulancias y otro vehículo utilitario estacionados frente al inmueble, una escena que permite reconstruir cómo se veía el lugar tiempo antes de los procedimientos judiciales que terminaron con nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas.

La imagen aporta una referencia visual para ubicar el sitio mencionado en el marco de la investigación. Sin embargo, por tratarse de un registro de 2024, no permite establecer por sí sola quiénes eran los propietarios de los vehículos, qué actividad se desarrollaba en el lugar ni si las ambulancias estaban vinculadas con los hechos que ahora investiga la Justicia.

Un operativo con 37 allanamientos

La causa que puso bajo investigación a la presunta red de falsos médicos tuvo como resultado un operativo de 37 allanamientos en distintos puntos bonaerenses. El procedimiento concluyó con nueve personas detenidas, otras 20 aprehendidas y el secuestro de numerosos elementos relacionados con la actividad sanitaria.

La investigación busca determinar cómo funcionaba la estructura, qué servicios ofrecía y cuál era la participación de las personas involucradas. La hipótesis judicial apunta a una presunta organización que habría desarrollado actividades médicas sin cumplir con los requisitos correspondientes.

El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre la prestación de servicios de salud y la importancia de verificar la habilitación de los establecimientos, la identidad de los profesionales y las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes.

La investigación incluyó 37 allanamientos y el secuestro de siete ambulancias, instrumental médico, sellos y documentación. La causa tiene su base operativa señalada en Florencio Varela.

Villa Vatteone, una referencia local en la investigación

Para Florencio Varela, la ubicación señalada sobre la calle San Nicolás permite ponerle un punto concreto a una investigación que tuvo alcance bonaerense. La propiedad se encuentra en Villa Vatteone, cerca del límite con Pista de Trote, dos referencias barriales que ayudan a situar el lugar para los vecinos.

La fotografía histórica de Google Street View suma un elemento de contexto a la reconstrucción periodística. Las ambulancias que aparecen estacionadas frente al inmueble forman parte de lo que puede observarse en ese registro, aunque no constituyen por sí mismas una prueba de que allí se hayan cometido delitos.

La diferencia es importante: una imagen de archivo permite documentar el aspecto exterior de una propiedad en una fecha determinada, pero la relación entre ese lugar y la presunta organización debe establecerse a partir de las pruebas incorporadas a la causa judicial.

Mientras avanza la investigación, el dato geográfico permite comprender mejor la dimensión local de un caso que comenzó a conocerse a partir de los allanamientos y las detenciones. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y establecer qué papel habría tenido cada uno de los lugares investigados dentro de la estructura sospechada.

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