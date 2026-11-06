La Fiesta de la Frutilla tendrá una nueva edición este sábado 7 de noviembre en Florencio Varela. La celebración se realizará en el Parque Recreativo de avenida Thevenet y Alfonsina Storni, con una propuesta para disfrutar en familia y un beneficio para quienes compren en los puestos adheridos: un 40% de ahorro con Cuenta DNI.

La jornada tendrá como escenario el predio ubicado en Villa Angélica, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los stands y participar de una nueva edición de una fiesta que forma parte de la agenda de actividades locales.

Uno de los atractivos para quienes se acerquen será el descuento del 40% con Cuenta DNI, disponible en los stands adheridos.

Cómo llegar a la Fiesta de la Frutilla

El acceso será en el Parque Recreativo, ubicado en avenida Thevenet y Alfonsina Storni. Para quienes se trasladen en vehículo particular, se anunció estacionamiento gratuito.

También se podrá llegar en transporte público mediante las siguientes líneas y ramales:

148 D

324-2

324-5

338

197

511

La propuesta invita a acercarse al predio y disfrutar de una nueva edición de la Fiesta de la Frutilla en Florencio Varela.

El plano permite identificar la ubicación de los stands y organizar el recorrido por el predio durante la celebración. La organización difundió las indicaciones para llegar al predio y los sectores habilitados para estacionar gratuitamente.