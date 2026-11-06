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Fiesta de la Frutilla en Varela: habrá 40% de descuento con Cuenta DNI

By: Redaccion

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La Fiesta de la Frutilla tendrá una nueva edición este sábado 7 de noviembre en Florencio Varela. La celebración se realizará en el Parque Recreativo de avenida Thevenet y Alfonsina Storni, con una propuesta para disfrutar en familia y un beneficio para quienes compren en los puestos adheridos: un 40% de ahorro con Cuenta DNI.

La jornada tendrá como escenario el predio ubicado en Villa Angélica, donde vecinos y visitantes podrán recorrer los stands y participar de una nueva edición de una fiesta que forma parte de la agenda de actividades locales.

Uno de los atractivos para quienes se acerquen será el descuento del 40% con Cuenta DNI, disponible en los stands adheridos.

Cómo llegar a la Fiesta de la Frutilla

El acceso será en el Parque Recreativo, ubicado en avenida Thevenet y Alfonsina Storni. Para quienes se trasladen en vehículo particular, se anunció estacionamiento gratuito.

También se podrá llegar en transporte público mediante las siguientes líneas y ramales:

  • 148 D
  • 324-2
  • 324-5
  • 338
  • 197
  • 511

La propuesta invita a acercarse al predio y disfrutar de una nueva edición de la Fiesta de la Frutilla en Florencio Varela.

Plano de distribución de los stands y espacios de la Fiesta de la Frutilla en el Parque Recreativo de Florencio Varela.
El plano permite identificar la ubicación de los stands y organizar el recorrido por el predio durante la celebración.
Mapa con indicaciones para llegar al Parque Recreativo de Florencio Varela y ubicación del estacionamiento gratuito para la Fiesta de la Frutilla.
La organización difundió las indicaciones para llegar al predio y los sectores habilitados para estacionar gratuitamente.

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