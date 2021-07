Falleció Jorge Landau, histórico apoderado del Partido Justicialista

“Me enseño tanto, me explico tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba”, lamentó.

En declaraciones formuladas a Télam, el secretario Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Ulises “Coco” Giménez, amigo de Landau, lamentó su partida y destacó que “se fue no solo mi amigo sino mi compañero de ruta de tantos años trabajando juntos”.

Me acabo de enterar de la partida de Jorge Landau. Un gran compañero y amigo, militante histórico del @p_justicialista .

