Dos explosiones en escuelas de Florencio Varela en menos de dos semanas: ¿qué está pasando con las calderas del Consejo Escolar?

Dos escuelas de Florencio Varela sufrieron incidentes graves vinculados al sistema de calderas en menos de dos semanas, con alumnos presentes en los dos casos. El denominador común que aparece en ambos hechos es el mismo: antes de cada incidente, personal del Consejo Escolar había realizado trabajos de reparación o mantenimiento en las instalaciones de gas de los establecimientos. La coincidencia ya no puede llamarse casualidad.

El primer incidente: Técnica N° 1 de Bosques

El 28 de mayo, un principio de incendio en la Escuela Técnica N° 1 de Bosques obligó a evacuar a los alumnos y movilizó a bomberos y equipos de emergencia. Infosur cubrió el hecho en tiempo real. El foco ígneo se habría iniciado al intentar poner en funcionamiento las calderas del establecimiento, luego de que personal vinculado al Consejo Escolar hubiera realizado tareas en el sector. No hubo heridos, pero la comunidad educativa quedó conmocionada.

Alarma por incendio en la Técnica 1 de Florencio Varela.

El segundo incidente: Escuela N° 20

Este lunes a la tarde, una caldera explotó en la Escuela N° 20 de Florencio Varela, en la esquina de Suipacha y Combate de los Pozos, con alumnos adentro. El establecimiento fue evacuado de inmediato. Bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar y cerraron las llaves de gas para eliminar todo riesgo. La historia se repite: durante la semana previa, personal del Consejo Escolar había realizado tareas de reparación en el sistema de calderas del edificio.

Los bomberos trabajaron en la escuela 20 de Florencio Varela (Foto Bomberos Voluntarios)

Las preguntas que el Consejo Escolar no responde

Dos hechos. Dos escuelas. El mismo actor institucional en el origen de los dos. Y ninguna explicación pública hasta el momento.

¿El Consejo Escolar de Florencio Varela tiene protocolos de habilitación después de una intervención en sistemas de gas? ¿Quién certifica que una caldera está en condiciones de funcionar con seguridad antes de que los alumnos vuelvan a las aulas? ¿Hay un registro de todas las intervenciones realizadas en el distrito este invierno? ¿Cuántas escuelas más tienen calderas intervenidas que aún no fueron habilitadas formalmente?

Infosur solicitó información al Consejo Escolar de Florencio Varela. Al momento de publicar esta nota, no hubo respuesta.

El invierno recién empieza

El calendario no ayuda. Las bajas temperaturas de junio y julio obligan a encender sistemas de calefacción que permanecieron inactivos durante meses. Es el momento de mayor demanda y, por lo tanto, de mayor riesgo si las instalaciones no están en condiciones. En las escuelas del conurbano, donde la infraestructura edilicia acumula años de postergación, ese riesgo se multiplica.

Los chicos tienen derecho a ir a la escuela y volver a casa. Sin ser evacuados. Sin que explote nada. El Consejo Escolar tiene la obligación de garantizarlo. Por ahora, debe dos respuestas.